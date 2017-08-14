Дождливую и холодную погоду обещают синоптики на неделе в Красноярске

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На протяжении всей недели синоптики обещают в Красноярске дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 14 августа, столбики термометров будут колебаться около отметки +19°C. Днем в городе ожидается небольшой дождь. Ветер западный до 3 м/с.

Дожди пройдут в Красноярске и во вторник, 15 августа. Утром температура воздуха будет составлять +15°C, днем — до +20°C. Ветер северо-восточный до 2 м/с.

В среду, 9 августа, погода не изменится. Днем воздух прогреется до +20°C. Синоптики также обещают дожди.