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04:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дождливую и холодную погоду обещают синоптики на неделе в Красноярске

Температура воздуха составит +20°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На протяжении всей недели синоптики обещают в Красноярске дожди. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 14 августа, столбики термометров будут колебаться около отметки +19°C. Днем в городе ожидается небольшой дождь. Ветер западный до 3 м/с.

Дожди пройдут в Красноярске и во вторник, 15 августа. Утром температура воздуха будет составлять +15°C, днем — до +20°C. Ветер северо-восточный до 2 м/с.

В среду, 9 августа, погода не изменится. Днем воздух прогреется до +20°C. Синоптики также обещают дожди.

Холодная и дождливая погода, по прогнозам метеорологов, продержится в городе до конца недели. Потепления не ожидается.

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