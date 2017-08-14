В Хабаровске простятся с Владимиром Ерохиным
Одного из старейших журналистов похоронят на Центральном городском кладбище.
Одного из старейших журналистов похоронят на Центральном городском кладбище.
Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.
С начальником
Церемония прощания с начальником
Владимир Ерохин будет похоронен на Центральном кладбище г. Хабаровска по решению его семьи.
Напомним, Владимир Ерохин скоропостижно скончался 12 августа в 7 часов утра в Хабаровске на 69-м году жизни.
Справка.
Владимир Ерохин родился 27 мая 1949 года в с. Кхуцын Тернейского района Приморского края. В 1970 году он окончил Хабаровский государственный педагогический институт. Затем была служба в Советской Армии, работа на кафедре философии в пединституте, в Центральном райкоме и Хабаровском крайкоме ВЛКСМ, Хабаровском крайкоме КПСС и обкоме КПСС ЕАО. В 1983 году после защиты диссертации ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. С 1987 по 1997 годы В. А. Ерохин возглавлял комитет по телевидению и радиовещанию Хабаровского крайисполкома, являлся председателем ГТРК «Дальневосточная». В течение трех лет он трудился в должности главного редактора газеты «Хабаровские вести» и почти 10 лет — директором Дальневосточного представительства ФГУ «Редакция «Российской газеты».
С июня 2010 года и до последнего времени В. А. Ерохин работал начальником
За заслуги перед государством и обществом, многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм В. А. Ерохин был отмечен правительственными и ведомственными наградами, Почетными грамотами и благодарностями правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска.
Все, кто знал Владимира Алексеевича, будут помнить его как отзывчивого человека, грамотного руководителя, интересного и эрудированного собеседника. Его отличали глубокая человечность, интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. Для коллег он был добрым советчиком и наставником, для семьи — любящим и заботливым мужем, отцом, дедушкой.
Яркие, памятные строки вписал Владимир Алексеевич и в книгу жизни Хабаровска. Всем известен «Дом радио» на площади Славы. Построенный в 1975 году, он целое десятилетие простоял пустым
Старт доброй традиции запуска красивейших фейерверков, которыми хабаровчане любуются в День города уже на протяжении 27 лет, дал также Владимир Алексеевич Ерохин. 14 июля 1990 года в ночное время над Хабаровском прогремел первый в истории города фейерверк — в небо взвились более трех тысяч красочных зарядов, рисуя на нем волшебные фигуры и орнаменты. Десятки тысяч зрителей наблюдали великолепное действо, длившееся почти час. Подарить хабаровчанам это зрелище японским мастерам огненной феерии предложил именно В. А. Ерохин. В ту ночь специалисты ГТРК «Дальневосточная» под его руководством сделали почти невозможное для технического уровня тех лет: они вели прямую трансляцию этого праздника огней не только на Хабаровский край, но и на Японию.