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05:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Хабаровске простятся с Владимиром Ерохиным

Одного из старейших журналистов похоронят на Центральном городском кладбище.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.

С начальником пресс-службы администрации Хабаровска жители города смогут проститься завтра, 15 августа, в ритуальном зале жд больницы. Владимир Ерохин будет похоронен на Центральном кладбище, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии.

Церемония прощания с начальником пресс-службы администрации Хабаровска Владимиром Ерохиным состоится завтра 15 августа в ритуальном зале железнодорожной больницы по адресу: ул. Воронежская, 49. Начало церемонии в 14.30.

Владимир Ерохин будет похоронен на Центральном кладбище г. Хабаровска по решению его семьи.

Напомним, Владимир Ерохин скоропостижно скончался 12 августа в 7 часов утра в Хабаровске на 69-м году жизни.

Справка.

Владимир Ерохин родился 27 мая 1949 года в с. Кхуцын Тернейского района Приморского края. В 1970 году он окончил Хабаровский государственный педагогический институт. Затем была служба в Советской Армии, работа на кафедре философии в пединституте, в Центральном райкоме и Хабаровском крайкоме ВЛКСМ, Хабаровском крайкоме КПСС и обкоме КПСС ЕАО. В 1983 году после защиты диссертации ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. С 1987 по 1997 годы В. А. Ерохин возглавлял комитет по телевидению и радиовещанию Хабаровского крайисполкома, являлся председателем ГТРК «Дальневосточная». В течение трех лет он трудился в должности главного редактора газеты «Хабаровские вести» и почти 10 лет — директором Дальневосточного представительства ФГУ «Редакция «Российской газеты».

С июня 2010 года и до последнего времени В. А. Ерохин работал начальником пресс-службы администрации города Хабаровска. Со средствами массовой информации города у него были налажены партнерские взаимоотношения, Владимир Алексеевич пользовался заслуженным авторитетом у руководителей СМИ и журналистов. Коллеги по работе ценили его за внимание и уважение к людям, принципиальность, настойчивость в достижении целей.

За заслуги перед государством и обществом, многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм В. А. Ерохин был отмечен правительственными и ведомственными наградами, Почетными грамотами и благодарностями правительства Хабаровского края, администрации города Хабаровска.

Все, кто знал Владимира Алексеевича, будут помнить его как отзывчивого человека, грамотного руководителя, интересного и эрудированного собеседника. Его отличали глубокая человечность, интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. Для коллег он был добрым советчиком и наставником, для семьи — любящим и заботливым мужем, отцом, дедушкой.

Яркие, памятные строки вписал Владимир Алексеевич и в книгу жизни Хабаровска. Всем известен «Дом радио» на площади Славы. Построенный в 1975 году, он целое десятилетие простоял пустым из-за геологических проблем на участке под его фундаментом. Ввод здания в эксплуатацию состоялся только в 1985 году. По сей день в нем базируется ряд теле— и радиокомпаний города, но мало кто знает, что своим существованием «Дом радио» обязан В. А. Ерохину. В ходе личной встречи с секретарем КПСС Михаилом Сусловым Владимиру Алексеевичу удалось добиться от последнего разрешения на завершение стройки. По возвращении в Хабаровск В. А. Ерохин лично курировал ход работ вплоть до самого открытия «долгостроя».

Старт доброй традиции запуска красивейших фейерверков, которыми хабаровчане любуются в День города уже на протяжении 27 лет, дал также Владимир Алексеевич Ерохин. 14 июля 1990 года в ночное время над Хабаровском прогремел первый в истории города фейерверк — в небо взвились более трех тысяч красочных зарядов, рисуя на нем волшебные фигуры и орнаменты. Десятки тысяч зрителей наблюдали великолепное действо, длившееся почти час. Подарить хабаровчанам это зрелище японским мастерам огненной феерии предложил именно В. А. Ерохин. В ту ночь специалисты ГТРК «Дальневосточная» под его руководством сделали почти невозможное для технического уровня тех лет: они вели прямую трансляцию этого праздника огней не только на Хабаровский край, но и на Японию.

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