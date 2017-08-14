Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: жена 86-летнего Краско ответила на смутивший ее вопрос
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
05:15 (мск), источник: Восток Медиа

Соцсети «взорвала» реплика о ядерном облаке над Приморьем

Ведущий столичной радиостанции не увидел «ничего страшного» в последствиях корейского конфликта.

Недавний эфир радиостанции «Эхо Москвы» вызвал немалый резонанс в социальных сетях: заместитель главного редактора информационного ресурса Владимир Варфоломеев в прямом эфире весьма неосторожно высказался в отношении угрозы Северной Кореи для Дальнего Востока и в особенности приморской столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в ходе беседы с известным экономистом и экспертом, а также бывшим председателем правления Центробанка России Сергеем Алексашенко журналист отметил, что не видит «ничего страшного» в том, что в случае вероятного военного конфликта КНДР и США ядерное облако накроет 20 квадратных километров территории России.

«…Пусть они между собой устраивают эти разборки. (…) Зато наши вероятные будущие противники в этой войне ослабнут, и мы от этого только выиграем глобально», — добавил Владимир Варфоломеев.

Накануне РИА «Восток-Медиа» уже писало о назревающей рядом с Приморьем катастрофичной ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие событий в КНДР, связанное с противостоянием этой страны и США. Поводом стала информация о возможном запуске северокорейских ядерных ракет в сторону острова Гуам.

В ответ на нетривиальное высказывание ведущего Сергей Алексашенко предложил журналисту отправиться в командировку во Владивосток, отметив, что именно столица Приморского края является одним из крупных городов, находящихся в непосредственной близости от Северной Кореи. Собеседник экономиста тут же направил разговор в иное русло, уточнив, что обсуждаемая в прямом эфире угроза — гипотетическая.

К слову, сегодня, с 14 на 15 августа, ровно в полночь по владивостокскому времени в эфире того же радио «Эхо Москвы» пройдет прямая линия «Без посредников». Любой желающий сможет позвонить или задать вопрос в сети Интернет на имя Владимира Варфоломеева — касаемо отношения журналистов к ценности жизни жителя Приморья.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Рядом с Приморьем назревает катастрофичная ситуация
«СКА-Хабаровск» подставил подножку бывшему тренеру
СМИ: боеголовки КНДР способны достичь континентальной части США
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо 17 погибли после нападения джихадистов на кафе
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: дипломатам из РФ могут сократить радиус перемещения в США
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
Болт пробежал круг почета и попрощался с болельщиками (видео)
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь