Соцсети «взорвала» реплика о ядерном облаке над Приморьем

Недавний эфир радиостанции «Эхо Москвы» вызвал немалый резонанс в социальных сетях: заместитель главного редактора информационного ресурса Владимир Варфоломеев в прямом эфире весьма неосторожно высказался в отношении угрозы Северной Кореи для Дальнего Востока и в особенности приморской столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в ходе беседы с известным экономистом и экспертом, а также бывшим председателем правления Центробанка России Сергеем Алексашенко журналист отметил, что не видит «ничего страшного» в том, что в случае вероятного военного конфликта КНДР и США ядерное облако накроет 20 квадратных километров территории России.

«…Пусть они между собой устраивают эти разборки. (…) Зато наши вероятные будущие противники в этой войне ослабнут, и мы от этого только выиграем глобально», — добавил Владимир Варфоломеев.

Накануне РИА «Восток-Медиа» уже писало о назревающей рядом с Приморьем катастрофичной ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие событий в КНДР, связанное с противостоянием этой страны и США. Поводом стала информация о возможном запуске северокорейских ядерных ракет в сторону острова Гуам.

В ответ на нетривиальное высказывание ведущего Сергей Алексашенко предложил журналисту отправиться в командировку во Владивосток, отметив, что именно столица Приморского края является одним из крупных городов, находящихся в непосредственной близости от Северной Кореи. Собеседник экономиста тут же направил разговор в иное русло, уточнив, что обсуждаемая в прямом эфире угроза — гипотетическая.