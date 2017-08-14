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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Польские мотоциклисты в ходе мемориального пробега пройдут через Иркутск

Байкеры посетят важные для поляков и россиян места памяти.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мотоциклисты крупнейшего польского байкерского клуба «Катынский рейд», поддерживавшего акции мотоциклистов «Ночные волки» из РФ в Европе, в ходе традиционного международного мотопробега пройдут через Иркутск. По маршруту следования байкеры посетят важные для поляков и россиян места памяти, возложат цветы и зажгут свечи. Эта акция, ежегодно организуемая в память о жертвах катынской трагедии, проводится уже в 17-й раз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

По случаю отправления байкеров в Варшаве накануне, 13 августа были возложены цветы у Могилы неизвестного солдата и прозвучал польский гимн.

«В этом году участники пробега поедут двумя трассами — протяженностью 7,5 и 10,5 тысяч км. Как сообщается на официальном сайте клуба, короткий маршрут проходит через Вильнюс, Катынь, Смоленск, Москву, Брянск, Киев и Львов, длинный включает Москву, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Омск, Красноярск и Иркутск», — говорится в сообщении.

Завершить рейд планируется 10 сентября в Варшаве.

«Для нас этот пробег — лекция патриотизма и своеобразное паломничество, духовное восстановление», — сообщил участник проекта Гжегож Гаевский.

В этом году акция «Катынский рейд» впервые проходит без ее основателя Виктора Венгжина, который 18 января этого года умер в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. В 2015 и 2016 годах Виктор Венгжин и его байкеры стали одной из немногих общественных организаций в Польше, выступивших в защиту участников мотопробегов «Дороги Победы — На Берлин», организованных российским клубом «Ночные волки», после того как польские власти решили не пускать россиян в страну под предлогом «обеспечения безопасности».

Виктор Венгжин тогда назвал это решение «постыдным». Лидер «Катынского рейда» всегда с теплом отзывался о российском гостеприимстве, свидетелем которого был он сам и мотоциклисты из его клуба во время пробегов по территории России.

В период массовых репрессий 30-х годов 20 века в Катынском лесу производились захоронения расстрелянных в Смоленске советских граждан. Здесь же весной 1940 года органами НКВД был расстрелян и захоронен 4421 польский военнослужащий, вывезенный осенью 1939-го из Польши. На месте трагедии — в 18-ти км западнее Смоленска — создан мемориальный комплекс «Катынь».

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