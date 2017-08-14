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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске таксиста избили за отказ пропустить «скорую помощь»

По данному факту полицейские проводят проверку.

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В районе ТРЦ «Мави» по ул. Щорса, 44 в Красноярске произошла драка между водителем скорой помощи и таксистом. Видеозапись была опубликована в социальных сетях 13 августа.

По словам красноярцев, потасовка началась в тот момент, когда группа пешеходов с ребенком переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Проезжавшие на ВАЗе молодые люди сделали им замечание. В результате между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. На кадрах видно, как водитель отечественного авто ударил пешехода.

В этот момент мимо проезжала карета скорой помощи и легковой автомобиль. Водитель такси потребовал уступить ему дорогу. В результате автомобилисты подрались.

«Скорая “помешала” проезду такси. Мужчина начал из окна орать на водителя, мол, убери машину. В результате таксист получил по лицу и замятую пинком дверь», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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