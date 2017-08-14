В Красноярске выявили некачественный хлеб
Специалисты Роспотребнадзора проверили хлеб, продающийся в Красноярске.
Специалисты Роспотребнадзора проверили хлеб, продающийся в Красноярске.
Специалисты Роспотребнадзора проверили хлеб, который продают в Красноярске, и нашли некачественные изделия.
За полгода было проверено 172 торговые точки, продающие хлеб и хлебобулочные изделия, и 124 точки, торгующие кондитерскими изделиями. В результате изъяли 32 партии хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом около 575 кг. 21% образцов не соответствовали норме по микробиологическим показателям.
Супермаркет в Назарово оштрафовали за продажу хлеба без информации об изготовителе, составе, пищевой ценности, условиях хранения, сроке годности.