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05:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На месте будущего храма на Стрелке высадили кусты сирени

В епархии сообщили, что это не повлияет на строительство храма.

В Красноярске на месте строительства храма на Стрелке в ряд высадили сирень. Девять кустов появились в сквере напротив БКЗ. Фотографии опубликовал на своей станице красноярец Вадим Кофман.

«Горожане проявили инициативу и начали сами высаживать деревья. Они вырастут и будут радовать отдыхающих “фирменным” запахом. А заодно немножко чистить городской воздух», — написал красноярец на странице в Facebook.

В красноярской епархии «7 каналу» прокомментировали, что церковь не имеет отношения к данной акции, однако земля находится в собственности у РПЦ. По словам пресс-секретаря Андрея Скворцова, высадка кустов не повлияет на сроительство храма.

«Но есть опасность — потом те же самые люди будут говорить, что «мы доброе дело сделали, а наши деревья рубят», — добавил он.

Напомним, споры о строительстве храма на Стрелке продолжаются не первый месяц. Активисты, недовольные решением о восстановлении собора. Они выходили на митинг против возведения нового здания для богослужения. Сама же идея возрождения кафедрального собора в Красноярске обсуждается с 1990-х годов. Но окончательное решение власти приняли только в 2012 году.

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