На месте будущего храма на Стрелке высадили кусты сирени

В Красноярске на месте строительства храма на Стрелке в ряд высадили сирень. Девять кустов появились в сквере напротив БКЗ. Фотографии опубликовал на своей станице красноярец Вадим Кофман.

«Горожане проявили инициативу и начали сами высаживать деревья. Они вырастут и будут радовать отдыхающих “фирменным” запахом. А заодно немножко чистить городской воздух», — написал красноярец на странице в Facebook.

В красноярской епархии «7 каналу» прокомментировали, что церковь не имеет отношения к данной акции, однако земля находится в собственности у РПЦ. По словам пресс-секретаря Андрея Скворцова, высадка кустов не повлияет на сроительство храма.

«Но есть опасность — потом те же самые люди будут говорить, что «мы доброе дело сделали, а наши деревья рубят», — добавил он.