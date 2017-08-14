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14:13 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге наладится погода, но не надолго

Погода в Екатеринбурге на этой неделе обещает быть теплой и солнечной. Но не обойдется и без дождей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Во вторник, 15 августа, ясно и без осадков. Утром +18, днем до +25. В среду синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха утром составит +18 градусов, днем до +22.

В четверг, 17 августа, +14 утром. Днем малооблачно, воздух прогреется до +20 градусов. К вечеру ясно, +16 градусов.

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