В Екатеринбурге наладится погода, но не надолго
Погода в Екатеринбурге на этой неделе обещает быть теплой и солнечной. Но не обойдется и без дождей.
Погода в Екатеринбурге на этой неделе обещает быть теплой и солнечной. Но не обойдется и без дождей.
Во вторник, 15 августа, ясно и без осадков. Утром +18, днем до +25. В среду синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха утром составит +18 градусов, днем до +22.
В четверг, 17 августа, +14 утром. Днем малооблачно, воздух прогреется до +20 градусов. К вечеру ясно, +16 градусов.