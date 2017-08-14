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06:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Грибам в Хабаровском крае стало слишком холодно

Ученые считают, что сезон тихой охоты начнется в конце августа.

Нынешний август оказался, как никогда, не урожайным на грибы. Их нет на рынках, и любители тихой охоты возвращаются из леса с пустыми коробами. Ученые объясняют это аномально холодным летом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Было сначала холодно, потом подсушило. Это неподходящая погода для грибов. Для того, чтобы грибы росли, нужно сочетание нескольких факторов — прежде всего положительные температуры и большая влажность. Только при таких условиях грибы начинают хорошо расти, — сказал заместитель директора по научной работе ДальНИИЛХ, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Алексеенко.

А вообще урожайность грибов — явление цикличное. Год на год не приходится, то их много, то совсем мало. Но это на юге. А вот в северных районах края грибы бывают практически каждый год.

Не прошло бесследно и наводнение 2013 года. Исчезли белые грибы во многих местах, в частности, в районе Тунгуски. Там оказались затопленными дубовые релки, где грибы росли в большом количестве.

 — Если дуб не погиб совсем, значит грибница обязательно восстановится, споры грибов быстро размножаются, — отметил ученый. — В окрестностях Хабаровска белые грибы были в конце июля, но они быстро отошли. Сейчас установилась погода вполне грибная — прошли ливни, и еще тепло, так что в конце августа — начале сентября еще будут и белые грибы, и подосиновики, волнушки.

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