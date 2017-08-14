Грибам в Хабаровском крае стало слишком холодно

Нынешний август оказался, как никогда, не урожайным на грибы. Их нет на рынках, и любители тихой охоты возвращаются из леса с пустыми коробами. Ученые объясняют это аномально холодным летом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Было сначала холодно, потом подсушило. Это неподходящая погода для грибов. Для того, чтобы грибы росли, нужно сочетание нескольких факторов — прежде всего положительные температуры и большая влажность. Только при таких условиях грибы начинают хорошо расти, — сказал заместитель директора по научной работе ДальНИИЛХ, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Алексеенко.

А вообще урожайность грибов — явление цикличное. Год на год не приходится, то их много, то совсем мало. Но это на юге. А вот в северных районах края грибы бывают практически каждый год.

Не прошло бесследно и наводнение 2013 года. Исчезли белые грибы во многих местах, в частности, в районе Тунгуски. Там оказались затопленными дубовые релки, где грибы росли в большом количестве.