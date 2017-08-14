Первая в России коронация статуи Божьей Матери пройдет в католическом соборе в Иркутске
Торжественное мероприятие назначено на 20 августа.
Торжественное мероприятие назначено на 20 августа.
Первая в России коронация статуи Фатимской Божьей Матери состоится в католическом соборе в Иркутске в воскресенье, 20 августа. Корону благословил еще Святой Папа Иоанн Павел II, сообщили ИА IrkutskMedia в
Это событие начнется пастырской конференцией с 17 по 20 августа 2017 года, на которую приглашены все священники, сестры и братья монашествующих, а также делегации по пять мирян из каждого деканата.
Отметим, что второе явление Фатимской Божьей Матери трем португальским детям и пока немногочисленным жителям окрестных деревень, еще не до конца поверившим рассказам пастушков, но надеющимся на чудо, прошло 13 июня 1917 года. В честь 100-летия данного события в Ангарск прибыли католические паломники.