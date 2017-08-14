Первая в России коронация статуи Божьей Матери пройдет в католическом соборе в Иркутске

Первая в России коронация статуи Фатимской Божьей Матери состоится в католическом соборе в Иркутске в воскресенье, 20 августа. Корону благословил еще Святой Папа Иоанн Павел II, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе прихода.

Это событие начнется пастырской конференцией с 17 по 20 августа 2017 года, на которую приглашены все священники, сестры и братья монашествующих, а также делегации по пять мирян из каждого деканата.