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06:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Первая в России коронация статуи Божьей Матери пройдет в католическом соборе в Иркутске

Торжественное мероприятие назначено на 20 августа.

Первая в России коронация статуи Фатимской Божьей Матери состоится в католическом соборе в Иркутске в воскресенье, 20 августа. Корону благословил еще Святой Папа Иоанн Павел II, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе прихода.

Это событие начнется пастырской конференцией с 17 по 20 августа 2017 года, на которую приглашены все священники, сестры и братья монашествующих, а также делегации по пять мирян из каждого деканата.

Отметим, что второе явление Фатимской Божьей Матери трем португальским детям и пока немногочисленным жителям окрестных деревень, еще не до конца поверившим рассказам пастушков, но надеющимся на чудо, прошло 13 июня 1917 года. В честь 100-летия данного события в Ангарск прибыли католические паломники.

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