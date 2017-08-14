Новые правила рыболовства 2017 — подробности

Теперь отпускать рыбу в Новосибирске и области придется чаще. 11 августа в силу вступил закон: суточная норма — 10 килограммов. То есть общий вес улова не может быть больше. Вес добычи других речных обитателей тоже ограничили: 2 килограмма для раков и килограмм для гаммарусов.

«Столько не поймаешь, мало рыбы, мало. Куда ушла — не знаю», — говорит рыболов-любитель.

Но что делать счастливчикам? В этом году рыбакам на удочку попадались щуки и сомы весом больше 15-ти килограммов. Такой улов себе оставить можно. Только вот после придется собирать снасти. Нарушителям — штраф до пяти тысяч и другие санкции.

«Люди, нарушающие правила рыболовства, будут привлекаться к административной ответственности. Статья 8.37 ч. 2. Будут также изыматься орудия лова, предусмотрено возмещение ущерба за выловленный объем ресурсов», — сообщил начальник отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов ВТУ Росрыболовства Евгений Шевчук.

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