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07:55 (мск), источник: VN.ru

Новые правила рыболовства 2017 — подробности

За большой улов придется платить немалый штраф. 11 августа в силу вступил закон, который ограничивает желания и возможности рыбаков. Сколько килограммов рыбы теперь можно унести с берега, выясняли корреспонденты ОТС.

Теперь отпускать рыбу в Новосибирске и области придется чаще. 11 августа в силу вступил закон: суточная норма — 10 килограммов. То есть общий вес улова не может быть больше. Вес добычи других речных обитателей тоже ограничили: 2 килограмма для раков и килограмм для гаммарусов.

«Столько не поймаешь, мало рыбы, мало. Куда ушла — не знаю», — говорит рыболов-любитель.

Но что делать счастливчикам? В этом году рыбакам на удочку попадались щуки и сомы весом больше 15-ти килограммов. Такой улов себе оставить можно. Только вот после придется собирать снасти. Нарушителям — штраф до пяти тысяч и другие санкции.

«Люди, нарушающие правила рыболовства, будут привлекаться к административной ответственности. Статья 8.37 ч. 2. Будут также изыматься орудия лова, предусмотрено возмещение ущерба за выловленный объем ресурсов», — сообщил начальник отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов ВТУ Росрыболовства Евгений Шевчук.

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Раньше суточной нормы в законе не было: рыбаки оставляли себе улов любого веса. Теперь много не поймать. За соблюдением новых правил будут следить инспекторы: для этого специально закупят нужное оборудование. Ограничения вводят по всей Сибири, но для каждого водоема — своя норма.

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