В Омске школьников и приезжих проверяют на наличие вируса Коксаки
В городе усилен эпидемиологический контроль.
В городе усилен эпидемиологический контроль.
В образовательных учреждениях и аэропорту Омска усилен эпидемиологический контроль. В омском Роспортребнадзоре намерены не допустить проникновения на территорию региона энтеровирусной инфекции. По утрам в образовательных учреждениях проводятся утренний фильтр и дезинфекционные мероприятия.
В омском аэропорту пассажиров осматривают на наличие клинических симптомов с измерением температуры тела бесконтактным методом с помощью тепловизора. В Омске случаев заболевания вирусом Коксаки, который бушует в Турции, не выявлено.