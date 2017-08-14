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07:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске школьников и приезжих проверяют на наличие вируса Коксаки

В городе усилен эпидемиологический контроль.

В образовательных учреждениях и аэропорту Омска усилен эпидемиологический контроль. В омском Роспортребнадзоре намерены не допустить проникновения на территорию региона энтеровирусной инфекции. По утрам в образовательных учреждениях проводятся утренний фильтр и дезинфекционные мероприятия.

В омском аэропорту пассажиров осматривают на наличие клинических симптомов с измерением температуры тела бесконтактным методом с помощью тепловизора. В Омске случаев заболевания вирусом Коксаки, который бушует в Турции, не выявлено.

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