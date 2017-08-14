В Омске школьников и приезжих проверяют на наличие вируса Коксаки

В образовательных учреждениях и аэропорту Омска усилен эпидемиологический контроль. В омском Роспортребнадзоре намерены не допустить проникновения на территорию региона энтеровирусной инфекции. По утрам в образовательных учреждениях проводятся утренний фильтр и дезинфекционные мероприятия.