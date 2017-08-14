МОН опубликовало новый список обладателей грантов

Стоит отметить, список обладателей грантов от 10 августа сохранился в том же виде, изменения коснулись дополнительных грантов.

Напомним, ранее мы писали, что родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты, устроили бунт возле министерства образования. После чего министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что список будет пересмотрен и опубликован заново.