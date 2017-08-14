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07:29 (мск), источник: Nur.kz

МОН опубликовало новый список обладателей грантов

Министерство образования и науки опубликовало новый список обладателей образовательных грантов в 2017 году, пишет газета «Егемен Қазақстан».

Стоит отметить, список обладателей грантов от 10 августа сохранился в том же виде, изменения коснулись дополнительных грантов.

Напомним, ранее мы писали, что родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты, устроили бунт возле министерства образования. После чего министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что список будет пересмотрен и опубликован заново.

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