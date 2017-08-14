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06:55 (мск), источник: Newslab.ru

«Инновационные технологии»: очевидцы сняли, как в Красноярске ночью кладут асфальт (видео)

Дорожные работы проводились ночью во время дождя.

Источник: РИА "Новости"

На проспекте Мира в Красноярске ночью во время дождя рабочие укладывали асфальт. Видео дорожных работ выложила красноярка в социальной сети. «Дождь. Укладывается инновационный асфальт», — написала жительница города в комментариях к видеозаписи. Красноярка отметила, что асфальт укладывают в районе доме № 37: «Ночь. ̶П̶р̶о̶с̶п̶е̶к̶т̶ Переулок Мира. ̶Ф̶о̶н̶а̶р̶ь̶. Аптека».

В департаменте городского хозяйства Newslab.ru сообщили, что факт нарушения зафиксирован и проводится проверка. «Кураторы из Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства возьмут пробы асфальта. Если качество дорожного покрытия не будет соответствовать нормативам, подрядчика обяжут переделывать за свой счет, и к нему будут применяться штрафные санкции», — подчеркнули в департаменте.

В комментариях к посту пользователи социальной сети скептически отзываются о качестве проводимых работ: «По весне станет видно, кто где клал (асфальт). Прошлый ремонт не прожил и 5 лет, посмотрим, что с этим будет».

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