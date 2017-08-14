«Инновационные технологии»: очевидцы сняли, как в Красноярске ночью кладут асфальт (видео)

Источник: РИА "Новости"

На проспекте Мира в Красноярске ночью во время дождя рабочие укладывали асфальт. Видео дорожных работ выложила красноярка в социальной сети. «Дождь. Укладывается инновационный асфальт», — написала жительница города в комментариях к видеозаписи. Красноярка отметила, что асфальт укладывают в районе доме № 37: «Ночь. ̶П̶р̶о̶с̶п̶е̶к̶т̶ Переулок Мира. ̶Ф̶о̶н̶а̶р̶ь̶. Аптека».

В департаменте городского хозяйства Newslab.ru сообщили, что факт нарушения зафиксирован и проводится проверка. «Кураторы из Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства возьмут пробы асфальта. Если качество дорожного покрытия не будет соответствовать нормативам, подрядчика обяжут переделывать за свой счет, и к нему будут применяться штрафные санкции», — подчеркнули в департаменте.