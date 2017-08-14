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11:50 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам пообещали холодные ночи и дождливые дни

На этой неделе жители краевого центра почувствуют приближение осени.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

Новая рабочая неделя в Красноярске будет умеренно теплой: вторая половина августа начнется с дождей и невысоких температур.

По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу ветер в столице края будет дуть с севера и северо-востока. Днем уличные градусники будут показывать от 20 до 21 °C, ночами — лишь 9..10 °C. В прогнозе синоптиков также значатся ежедневные дожди и переменная облачность.

Согласно предварительным данным, на выходных ветер подует с востока, в городе немного потеплеет: до 22 °C днем и 11 °C — ночью. Но со следующей недели температура снова начнет понижаться.

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