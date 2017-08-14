Красноярцам пообещали холодные ночи и дождливые дни
На этой неделе жители краевого центра почувствуют приближение осени.
На этой неделе жители краевого центра почувствуют приближение осени.
Новая рабочая неделя в Красноярске будет умеренно теплой: вторая половина августа начнется с дождей и невысоких температур.
По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу ветер в столице края будет дуть с севера и
Согласно предварительным данным, на выходных ветер подует с востока, в городе немного потеплеет: до 22 °C днем и 11 °C — ночью. Но со следующей недели температура снова начнет понижаться.