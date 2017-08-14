Красноярцам пообещали холодные ночи и дождливые дни

По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу ветер в столице края будет дуть с севера и северо-востока. Днем уличные градусники будут показывать от 20 до 21 °C, ночами — лишь 9..10 °C. В прогнозе синоптиков также значатся ежедневные дожди и переменная облачность.