Министр образования Хабаровского края в режиме online ответит на вопросы горожан
Брифинг Аллы Кузнецовой состоится 16 августа в 18.00.
Брифинг Аллы Кузнецовой состоится 16 августа в 18.00.
Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.
Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова в режиме online ответит на вопросы родителей, педагогов и детей во время брифинга, который состоится16 августа 2017 года в 18.00. Об этом ИА AmurMedia сообщили в
Брифинг пройдет в рамках краевого родительского собрания «Семья и школа: мое время — мой выбор» и его проведение является одним из мероприятий программы по обеспечению открытости деятельности министерства образования и науки Хабаровского края и повышения уровня информированности родительской общественности.
В ходе брифинга родители смогут задать вопросы и получить ответы на актуальные вопросы по организованной подготовке и началу нового учебного года.
Таким образом, министр образования и науки края А. Г. Кузнецова продолжает реализацию проекта «Открытый разговор с министром».
Предыдущий брифинг с родителями был посвящен теме проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций края и организации отдыха и оздоровления детей края в летний период 2017 года.
Приглашаем всех принять участие в брифинге 16 августа 2017 г. в 18:00 по ссылке: events.webinar.ru/801945/546789.