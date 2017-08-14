Министр образования Хабаровского края в режиме online ответит на вопросы горожан

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 августа, AmurMedia.

Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова в режиме online ответит на вопросы родителей, педагогов и детей во время брифинга, который состоится16 августа 2017 года в 18.00. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе министерства.

Брифинг пройдет в рамках краевого родительского собрания «Семья и школа: мое время — мой выбор» и его проведение является одним из мероприятий программы по обеспечению открытости деятельности министерства образования и науки Хабаровского края и повышения уровня информированности родительской общественности.

В ходе брифинга родители смогут задать вопросы и получить ответы на актуальные вопросы по организованной подготовке и началу нового учебного года.

Таким образом, министр образования и науки края А. Г. Кузнецова продолжает реализацию проекта «Открытый разговор с министром».

Предыдущий брифинг с родителями был посвящен теме проведения итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций края и организации отдыха и оздоровления детей края в летний период 2017 года.