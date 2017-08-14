Приморцы пожаловались прокурору на плохую работу районных чиновников
Жители пострадавших от наводнения районов края активно жалуются на действия местных чиновников, сообщает ИА «Deita. ru».
Жители пострадавших от наводнения районов края активно жалуются на действия местных чиновников, сообщает ИА «Deita. ru».
Во время личного приема в Барабаше, который провел прокурор края Сергей Бессчасный, люди жаловались на несвоевременную помощь от властей района и поселения.
Также поступали жалобы на отсутствие информации о размере положенных выплат, процедуре возмещения ущерба.
Как сообщает ведомство, Сергей Бессчасный, учитывая огромное количество жалоб, посетил поселок еще раз.
Михаил Грач.