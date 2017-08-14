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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы пожаловались прокурору на плохую работу районных чиновников

Жители пострадавших от наводнения районов края активно жалуются на действия местных чиновников, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Во время личного приема в Барабаше, который провел прокурор края Сергей Бессчасный, люди жаловались на несвоевременную помощь от властей района и поселения.

Также поступали жалобы на отсутствие информации о размере положенных выплат, процедуре возмещения ущерба.

Как сообщает ведомство, Сергей Бессчасный, учитывая огромное количество жалоб, посетил поселок еще раз.

Михаил Грач.

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