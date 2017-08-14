Сегодня начинается Успенский пост
Сегодня у православных южноуральцев начинается Успенский пост — самый короткий в году.
Сегодня у православных южноуральцев начинается Успенский пост — самый короткий в году.
Он продлится две недели — до 27 августа, но по строгости запретов не уступает Великому посту. Нельзя употреблять мясные, молочные продукты, яйца и рыбу. В первый день поста отмечается Медовый спас. Считается, что он знаменует начало сбора урожая.
По народным поверьям, именно 14 августа заканчивалось лето, и начиналась осень.