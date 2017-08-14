Завтра в Омске опять похолодает

Сегодня, 14 августа, будет ещё тепло. Днём температура воздуха повысится до +19…+24°. Лишь на севере Омской области будет прохладно — до +14°.

Во вторник и в среду, 15 и 16 августа, дневная температура упадёт до +17…+22°. Ночи останутся такими же прохладными: воздух будет охлаждаться до +7…+12°. Местами может пройти небольшой дождь. Завтра ночью и утром сохранится туман. Послезавтра видимость будет хорошей.