Полицейские Тараза задержали участников кортежа, устроивших «дискотеку на колесах»
Полиция задержала участников кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полиция задержала участников кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Нашумевший видеоролик был опубликован 9 августа в соцсети Inatagram. Оказывается, молодые люди имеют непосредственное отношение к истории со свадебным кортежем, устроившим стрельбу в Таразе.
В полиции сообщили, что на самом деле «данный сюжет имел место 06 августа 2017 года в областном центре городе Тараз по улице Абая, где транспортные средства грубо нарушали правила дорожного движения с созданием аварийных ситуаций».
По обнаружению данной видеозаписи руководством МПС ДВД Жамбылской области было дано поручение найти участников данного кортежа и привлечь к административной ответственности.
Сообщается, что 10 августа были установлены участники (3 из 5 автомашин) кортежа и привлечены к административной ответственности.
«В отношении 24-летнего водителя автомобиля “Лексус” был составлен протокол об административном правонарушении по статье “Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения”. В отношении 19-летнего водителя автомобиля Toyota Highlander соствлен протокол по статьям “Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения” и “Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки”. А в отношении 26-летнего водителя BMW составлен протокол по статье “Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки”», — сообщили в
В настоящее время проводятся работы по установлению двух других автомашин марок «Toyota» (движущаяся задним ходом, из которой производилась съемка видео) и «Mercedes-Benz G-Wagen» (выехавшая на полосу встречного движения).
Напомним, 6 августа 2017 года в 19.30 часов по камере наблюдения на мосту «Тектурмас» была зафиксирована группа молодежи свадебного кортежа, где двое из участников кортежа произвели несколько выстрелов вверх с огнестрельного оружия. После чего последние были установлены и задержаны.