Полицейские Тараза задержали участников кортежа, устроивших «дискотеку на колесах»

Нашумевший видеоролик был опубликован 9 августа в соцсети Inatagram. Оказывается, молодые люди имеют непосредственное отношение к истории со свадебным кортежем, устроившим стрельбу в Таразе.

В полиции сообщили, что на самом деле «данный сюжет имел место 06 августа 2017 года в областном центре городе Тараз по улице Абая, где транспортные средства грубо нарушали правила дорожного движения с созданием аварийных ситуаций».

По обнаружению данной видеозаписи руководством МПС ДВД Жамбылской области было дано поручение найти участников данного кортежа и привлечь к административной ответственности.

Сообщается, что 10 августа были установлены участники (3 из 5 автомашин) кортежа и привлечены к административной ответственности.

«В отношении 24-летнего водителя автомобиля “Лексус” был составлен протокол об административном правонарушении по статье “Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения”. В отношении 19-летнего водителя автомобиля Toyota Highlander соствлен протокол по статьям “Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения” и “Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки”. А в отношении 26-летнего водителя BMW составлен протокол по статье “Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки”», — сообщили в пресс-службе ДВД Жамбылской области.

В настоящее время проводятся работы по установлению двух других автомашин марок «Toyota» (движущаяся задним ходом, из которой производилась съемка видео) и «Mercedes-Benz G-Wagen» (выехавшая на полосу встречного движения).

Напомним, 6 августа 2017 года в 19.30 часов по камере наблюдения на мосту «Тектурмас» была зафиксирована группа молодежи свадебного кортежа, где двое из участников кортежа произвели несколько выстрелов вверх с огнестрельного оружия. После чего последние были установлены и задержаны.