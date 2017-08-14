Условного противника уничтожат военные во время учений на Дальнем Востоке
В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны мотострелковых бригад.
В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны мотострелковых бригад.
В учениях задействованы части, дислоцированные в Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
«Более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц боевой и специальной техники задействованы в комплексных