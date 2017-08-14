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07:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Условного противника уничтожат военные во время учений на Дальнем Востоке

В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны мотострелковых бригад.

В учениях задействованы части, дислоцированные в Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц боевой и специальной техники задействованы в комплексных тактико-специальных занятиях на 10 полигонах округа», — отмечается в сообщении пресс-службы ВВО. Военные будут отражать массированные авиационные удары условного противника. Также они проведут ряд тактических учений с боевой стрельбой. В частности, расчеты ЗРК «Стрела-10», «Оса» и ЗСУ «Шилка» уничтожат воздушные цели, имитирующие вертолеты и беспилотные аппараты «врага», летящие на различных высотах и скоростях.

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