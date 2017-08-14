Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Тень Земли
07:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омск вновь прибудет спецвагон, в котором можно пройти экспресс-тестированин на ВИЧ

Поезд ждут в городе уже завтра, 15 августа. В специально оборудованном вагоне анонимное тестирование смогут пройти не только пассажиры, но и все желающие.

Спецвагон выехал 11 июля из Владивостока и последовал по маршруту до Санкт Петербурга. В пути следования он делал остановки в разных городах, а после Омска отправится на север. Маршрут медицинского поезда выглядит так: Хабаровск-Чита-Улан-Удэ-Иркутск-Красноярск-Барнаул-Новосибирск-Кемерово-Омск-Нижневартовск—Тюмень-Екатеринбург-Пермь-Нижний Новгород и Москва. Затем будут Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самара, Тверь и Псков.

Тестирование проводится в рамках всероссийской акции. Что касается Омска, то тестирование на железнодорожном вокзале начнется 15 августа с утра и продолжится 16 и 17 августа, при этом в последние два дня акция пройдет на заводе им. Попова и в локомотивном депо Омского филиала Западно-Сибирской железной дороги.

Отметим, что по данным областного СПИД-центра, обнародованным на 1 августа 2017 года, в Омской области зарегистрировано больше 16 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. На 100 тысяч населения выявлено 813 инфицированных. Только за последние 7 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 1184 новых случая, при этом показатель заболеваемости превысил 59,8.

Антирейтинг в городе Омске возглавляет Ленинский округ. Там с начала года выявлено 157 случаев. В сельских районах наибольший показатель заболеваемости зафиксирован в Называевском районе — 19 случаев за последнее время.

При этом самыми распространенными способами заражения по-прежнему являются внутривенное введение наркотиков и половые контакты. При этом четверть зараженных выявляется уже в местах лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омске вновь зарегистрирован выброс хлороводорода
Власти КНДР отозвали своих послов в Пхеньян для консультаций
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо 17 погибли после нападения джихадистов на кафе
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: дипломатам из РФ могут сократить радиус перемещения в США
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
Болт пробежал круг почета и попрощался с болельщиками (видео)
Спорт
Еще один гол Кокорина: «Зенит» разгромил «Ахмат» Петербуржцы второй раз подряд победили дома с разницей в четыре мяча. Вслед за «Спартаком» разгромлен «Ахмат»
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на торжестве не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь