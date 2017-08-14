В Омск вновь прибудет спецвагон, в котором можно пройти экспресс-тестированин на ВИЧ

Спецвагон выехал 11 июля из Владивостока и последовал по маршруту до Санкт Петербурга. В пути следования он делал остановки в разных городах, а после Омска отправится на север. Маршрут медицинского поезда выглядит так: Хабаровск-Чита-Улан-Удэ-Иркутск-Красноярск-Барнаул-Новосибирск-Кемерово-Омск-Нижневартовск—Тюмень-Екатеринбург-Пермь-Нижний Новгород и Москва. Затем будут Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самара, Тверь и Псков.

Тестирование проводится в рамках всероссийской акции. Что касается Омска, то тестирование на железнодорожном вокзале начнется 15 августа с утра и продолжится 16 и 17 августа, при этом в последние два дня акция пройдет на заводе им. Попова и в локомотивном депо Омского филиала Западно-Сибирской железной дороги.

Отметим, что по данным областного СПИД-центра, обнародованным на 1 августа 2017 года, в Омской области зарегистрировано больше 16 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. На 100 тысяч населения выявлено 813 инфицированных. Только за последние 7 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 1184 новых случая, при этом показатель заболеваемости превысил 59,8.

Антирейтинг в городе Омске возглавляет Ленинский округ. Там с начала года выявлено 157 случаев. В сельских районах наибольший показатель заболеваемости зафиксирован в Называевском районе — 19 случаев за последнее время.