В областной столице ГИБДД проведет акцию «Начинающий водитель»
Особое внимание будут уделять водителям, стаж вождения которых не превышает 2-х лет.
Особое внимание будут уделять водителям, стаж вождения которых не превышает 2-х лет.
В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию «Начинающий водитель».
Как сообщает отдел пропаганды БДД, акция пройдет с 14 по 27 августа. Особое внимание будет уделяться начинающим водителям, которые нарушают скоростной режим, требования дорожных знаков и дорожной разметки, а также тем, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Также инспекторы проконтролируют соблюдение ПДД водителями учебных транспортных средств на учебных маршрутах. Полицейские установят, соответствует ли техническое состояние учебных автомобилей нормам, а также наличие у инструкторов необходимых документов.