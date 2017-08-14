В областной столице ГИБДД проведет акцию «Начинающий водитель»

Как сообщает отдел пропаганды БДД, акция пройдет с 14 по 27 августа. Особое внимание будет уделяться начинающим водителям, которые нарушают скоростной режим, требования дорожных знаков и дорожной разметки, а также тем, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.