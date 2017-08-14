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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областной столице ГИБДД проведет акцию «Начинающий водитель»

Особое внимание будут уделять водителям, стаж вождения которых не превышает 2-х лет.

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию «Начинающий водитель».

Как сообщает отдел пропаганды БДД, акция пройдет с 14 по 27 августа. Особое внимание будет уделяться начинающим водителям, которые нарушают скоростной режим, требования дорожных знаков и дорожной разметки, а также тем, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы проконтролируют соблюдение ПДД водителями учебных транспортных средств на учебных маршрутах. Полицейские установят, соответствует ли техническое состояние учебных автомобилей нормам, а также наличие у инструкторов необходимых документов.

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