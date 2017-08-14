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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе поздравили горняков-ветеранов с приближающимся праздником

И.о. губернатора Владимир Чернов провел торжественный прием.

В Кемеровской области перед юбилейным Днем шахтера поздравили горняков-ветеранов.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в губернаторском приеме приняли участие 100 ветеранов, которые своим трудом прославляли Кузбасс. В ходе торжественного приема Владимир Чернов отметил, что угольная промышленность обеспечивает экономическую и оборонную мощь государства, качество жизни людей. Кемеровская область на сегодняшний день остается главным угледобывающим регионом страны. На долю угля, добытого в Кузбассе, приходится 59% всего российского угля и 75% коксующихся марок угля.

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