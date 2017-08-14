Красноярцы жалуются на стихийный рынок в районе ГорДК на ул. Высотной

Красноярцы массово жалуются на стихийный рынок, который расположился в районе ГорДК на ул. Высотной. По словам местных жителей, продавцы незаконно торгуют продуктами и ходят в туалет, практически никого не стесняясь.

«Они в 5 часов утра уже раскладывают свои ящики, у нас же там дети. Ящики свои, в которых торгуют, прячут вот здесь вот. Они грубят, они нас оскорбляют. И вот гадят там», — пожаловались местные жители телеканалу «СТС-Прима».

Жильцы борются с рынком уже три года. В последнее время около рынка появился баннер с предупреждением, что в этом месте торговать запрещено. Однако продавцы знают об этом и без указателей.

«Мы информируем всех абсолютно незаконно торгующих предпринимателей о том, что есть у нас места для торговли, где они могут спокойно торговать. До тех пор, пока жители ходят, и, к сожалению, на таких местах покупают товары, торговля будет существовать. Как бы не гоняли и не пытались убирать их оттуда», — отмечает пресс-секретарь администрации Октябрьского района Александра Иванова.