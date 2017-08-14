Туриста из Омска спасли на горной тропе Хамар-Дабана
Одинокого мужчину в палатке обнаружили 11 августа 2017 года туристы на горной тропе хребта
Одинокого мужчину в палатке обнаружили 11 августа 2017 года туристы на горной тропе хребта
Как сообщает
«Благодаря тому, что тропа достаточно проходимая, турист был обнаружен прохожими, которые сообщили о нём по телефону, — объяснил Андрей Кармаданов, начальник
Девять спасателей поднялись в горы по тропе на расстояние около 5 км, где мужчину осмотрел врач. На руках и на носилках его доставили к автомобилю скорой помощи.
Сейчас в Иркутской области зарегистрировано 13 туристических групп в составе 95 человек, из которых 27 — детей. Восемь из групп пешие, два маршрута — водных, три группы выбрали горные маршруты.
Спасатели напоминают: перед выходом туристы обязаны ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте. В этом им помогут специалисты, которые, при регистрации маршрута тургруппы, предупреждают об опасных местах и о других возможных рисках: погодных условиях, лесопожарной и гидрологической обстановке, а также знакомят с аварийными выходами с назначенного маршрута. В случае неподготовленности группы по вопросам безопасного прохождения маршрута делается запись в маршрутной книжке и в «Журнал регистрации спортивных туристских групп и отдельных граждан».
Не вышедших в установленное время на связь членов группы будут искать спасатели — постоянный контроль прохождения маршрута позволит достаточно быстро обнаружить местонахождение попавших в беду людей. В снаряжении туристам необходимо иметь, помимо средств связи, и средства сигнализации. Сигнализация необходима для привлечения внимания.
При возникновении происшествия на маршруте туристы обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение в Главное управление МЧС России по Иркутской области или в