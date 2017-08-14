Туриста из Омска спасли на горной тропе Хамар-Дабана

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, у 50-летнего жителя Омска, совершавшего переход в одиночку, по неизвестной причине отказали ноги, и он не смог продолжить путь. Мужчина остановился в ущелье Чёртовы Ворота, где поставил палатку и решил дожидаться помощи.

«Благодаря тому, что тропа достаточно проходимая, турист был обнаружен прохожими, которые сообщили о нём по телефону, — объяснил Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы. — Обнаружить местонахождение человека было несложным, поскольку он зарегистрировал свой маршрут в спасательном подразделении.

Девять спасателей поднялись в горы по тропе на расстояние около 5 км, где мужчину осмотрел врач. На руках и на носилках его доставили к автомобилю скорой помощи.

Сейчас в Иркутской области зарегистрировано 13 туристических групп в составе 95 человек, из которых 27 — детей. Восемь из групп пешие, два маршрута — водных, три группы выбрали горные маршруты.

Спасатели напоминают: перед выходом туристы обязаны ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте. В этом им помогут специалисты, которые, при регистрации маршрута тургруппы, предупреждают об опасных местах и о других возможных рисках: погодных условиях, лесопожарной и гидрологической обстановке, а также знакомят с аварийными выходами с назначенного маршрута. В случае неподготовленности группы по вопросам безопасного прохождения маршрута делается запись в маршрутной книжке и в «Журнал регистрации спортивных туристских групп и отдельных граждан».

Не вышедших в установленное время на связь членов группы будут искать спасатели — постоянный контроль прохождения маршрута позволит достаточно быстро обнаружить местонахождение попавших в беду людей. В снаряжении туристам необходимо иметь, помимо средств связи, и средства сигнализации. Сигнализация необходима для привлечения внимания.