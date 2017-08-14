Митрополит Вениамин требует убрать «Матильду» из программы «Меридианов Тихого»

Демонстрация фильма «Матильда» вызвала вопросы у епископа владивостокского и приморского Вениамина, сообщает ИА «Deita.ru».

Митрополит в соответствующем обращении в министерство культуры, оргкомитет фестиваля «Меридианы Тихого» и администрацию края выражает негодование сложившейся ситуацией. «Не хочу повторять те мерзости, которые происходят в фильме “Матильда”, они общеизвестны. Думаю, негоже такому уважаемому международному кинофестивалю, как “Меридианы Тихого”, проходящему при поддержке и финансировании администрации Приморского края и министерства культуры РФ, включать в свой репертуар показ фрагментов фильма “Матильда”, вызвавший бурю негодования и возмущения во всем православном мире», — говорит Вениамин.

Оргкомитет фестиваля не планирует отменять показ киноленты. Более того, в ходе «Меридианов Тихого» планируется творческая встреча с режиссером «Матильды» Алексеем Учителем.

В основе сценария — история жизни известной русской балерины Матильды Кшесинской, жившей в конце XIX — начале XX века. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Кшесинской.

10 августа фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+ на всю территорию России, при этом органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма.

Василий Кучин.