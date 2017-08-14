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08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе застройщик за задержку в сдаче дома выплатил дольщикам восемь миллионов рублей

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе судебные приставы взыскали с недобросовестного застройщика за задержку в сдаче дома в пользу дольщиков около восьми миллионов рублей.

Кроме того, руководство предприятия не выполнило обязательств по оформлению технических и кадастровых паспортов на каждую квартиру. Просрочка по разным домам составила от года до двух лет.

Также у строительной организации, возводящей дома в Демском районе башкирской столицы, имеется задолженность по уплате государственной пошлины. Всего на общую сумму порядка 27 млн рублей, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по РБ.

Для того чтобы исполнить судебное решение сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств наложили арест на дебиторскую задолженность должника в размере 29 млн рублей, а также арест на право аренды земельных участков.

Судебный пристав предупредила директора организации-должника об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, а также вручила ему постановление о наложении ареста на денежные средства фирмы, согласно которому запрещено осуществлять действия, направленные на отчуждение (сокрытие) имеющегося имущества, денежных средств, совершать действия по уменьшению объема прав требования, принадлежащих должнику как кредитору.

Только после этого, дольщикам выплатили неустойку. Представитель должника заверила, что задолженность по оставшимся исполнительным производствам будет погашена в течение ближайших двух месяцев.

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