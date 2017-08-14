В Уфе застройщик за задержку в сдаче дома выплатил дольщикам восемь миллионов рублей

Кроме того, руководство предприятия не выполнило обязательств по оформлению технических и кадастровых паспортов на каждую квартиру. Просрочка по разным домам составила от года до двух лет.

Также у строительной организации, возводящей дома в Демском районе башкирской столицы, имеется задолженность по уплате государственной пошлины. Всего на общую сумму порядка 27 млн рублей, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по РБ.

Для того чтобы исполнить судебное решение сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств наложили арест на дебиторскую задолженность должника в размере 29 млн рублей, а также арест на право аренды земельных участков.

Судебный пристав предупредила директора организации-должника об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, а также вручила ему постановление о наложении ареста на денежные средства фирмы, согласно которому запрещено осуществлять действия, направленные на отчуждение (сокрытие) имеющегося имущества, денежных средств, совершать действия по уменьшению объема прав требования, принадлежащих должнику как кредитору.