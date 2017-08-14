На Тургояке стартует слёт детских поисковых отрядов

Ребята пройдут 10 конкурсов. Нужно будет презентовать свой коллектив, показать навыки ориентирования на местности и передвижения по лесному массиву, осилить препятствия и переправятся на другой берег. Также для школьников организуют мастер-классы и дискуссионные площадки, где выступят эксперты в работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества.