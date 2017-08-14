На Тургояке стартует слёт детских поисковых отрядов
Сегодня на озере Тургояк стартует слёт детских поисковых отрядов.
Сегодня на озере Тургояк стартует слёт детских поисковых отрядов.
Палаточный лагерь станет тренировочной площадкой — команды будут бороться за право представлять Челябинскую область на сборах поисковых объединений УрФО, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Ребята пройдут 10 конкурсов. Нужно будет презентовать свой коллектив, показать навыки ориентирования на местности и передвижения по лесному массиву, осилить препятствия и переправятся на другой берег. Также для школьников организуют