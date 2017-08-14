Владельца памятника-паровоза ищут в Челябинске

Добавим, «Красный коммунар» — паровоз, сделанный в США по заказу министерства путей сообщения Российской империи в 1915 году. Во время Гражданской войны он был списан из-за того, что пришел в негодность. Однако в 1920 году его восстановили южноуральские железнодорожники, чтобы доставить хлеб для голодающих Москвы. Прибывших почти с тремя десятками пудов хлеба машинистов, кочегаров и рабочих, лично поблагодарил Владимир Ленин. Затем паровоз пропал из виду, пока в 1960 году не был найден на Дальнем востоке. Его вновь перевезли в Челябинск и установили на постамент в качестве памятника 20 апреля 1960 года.