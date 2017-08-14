Владельца памятника-паровоза ищут в Челябинске
Администрация горсада имени Пушкина ищет собственника
Администрация горсада имени Пушкина ищет собственника
Такое объявление опубликовано на сайте учреждения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, локомотив установлен на территории парка, неподалеку от дворца культуры железнодорожников. Сейчас планируется оформить права собственности на него для муниципалитета — поэтому начаты поиски возможных владельцев.
«В случае объявления собственника или лиц, имеющих сведения о собственнике на вышеуказанный объект. Просим обратиться в администрацию МАУ “Горсад им. А. С. Пушкина” (454091, г. Челябинск, Орджоникидзе, 58а, Тел. 237−17−77, 237−16−00, 237−07−80, Электронная почта: pushkin_gorsad@mail.ru», — говорится в объявлении.
Отметим, что обращения будут принимать в течение двух месяцев.
Добавим, «Красный коммунар» — паровоз, сделанный в США по заказу министерства путей сообщения Российской империи в 1915 году. Во время Гражданской войны он был списан