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08:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Владельца памятника-паровоза ищут в Челябинске

Администрация горсада имени Пушкина ищет собственника памятника-паровоза «Красный коммунар».

Такое объявление опубликовано на сайте учреждения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, локомотив установлен на территории парка, неподалеку от дворца культуры железнодорожников. Сейчас планируется оформить права собственности на него для муниципалитета — поэтому начаты поиски возможных владельцев.

«В случае объявления собственника или лиц, имеющих сведения о собственнике на вышеуказанный объект. Просим обратиться в администрацию МАУ “Горсад им. А. С. Пушкина” (454091, г. Челябинск, Орджоникидзе, 58а, Тел. 237−17−77, 237−16−00, 237−07−80, Электронная почта: pushkin_gorsad@mail.ru», — говорится в объявлении.

Отметим, что обращения будут принимать в течение двух месяцев.

Добавим, «Красный коммунар» — паровоз, сделанный в США по заказу министерства путей сообщения Российской империи в 1915 году. Во время Гражданской войны он был списан из-за того, что пришел в негодность. Однако в 1920 году его восстановили южноуральские железнодорожники, чтобы доставить хлеб для голодающих Москвы. Прибывших почти с тремя десятками пудов хлеба машинистов, кочегаров и рабочих, лично поблагодарил Владимир Ленин. Затем паровоз пропал из виду, пока в 1960 году не был найден на Дальнем востоке. Его вновь перевезли в Челябинск и установили на постамент в качестве памятника 20 апреля 1960 года.

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