Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

Источник: AP 2017

Помимо актерской работы, Ди Каприо станет одним из продюсеров фильма по книге американского писателя-биографа Уолтера Айзексона, которая поступит в продажу в октябре 2017 года.

Дата начала съемок фильма пока не названа. За права на экранизацию боролись крупнейшие киностудии Paramount и Universal.

Леонардо Ди Каприо, согласно официальной биографии актера, получил свое имя именно в честь да Винчи.

Его мать стояла перед одной из работ великого мастера в итальянской галерее Уфицци, когда ребенок в ее утробе впервые пошевелился.