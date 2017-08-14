Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи
Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль художника и
Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль художника и
Помимо актерской работы, Ди Каприо станет одним из продюсеров фильма по книге американского
Дата начала съемок фильма пока не названа. За права на экранизацию боролись крупнейшие киностудии Paramount и Universal.
Его мать стояла перед одной из работ великого мастера в итальянской галерее Уфицци, когда ребенок в ее утробе впервые пошевелился.
Актер получил свой единственный Оскар в карьере в номинации «Лучшая мужская роль» в 2016 году за картину «Выживший». Он также играл в таких фильмах, как «Титаник», «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Остров проклятых», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит».
В разное время он встречался с