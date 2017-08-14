Слет замещающих семей организуют в Хабаровском крае

Путевки на смену уже купили 98 человек — 32 семьи. Для них проведут тематические семинары, тренинги, квесты, мастер-классы и игры. Участники слета съездят в Приамурский зоосад и краеведческий музей имени Гродекова. Кроме того, во время смены жители края смогут встретиться с психологами.