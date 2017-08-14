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08:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Слет замещающих семей организуют в Хабаровском крае

Слет замещающих семей «Дорогою добра» проведут в Хабаровском крае с 16 по 26 августа. Его участники соберутся в лагере имени Олега Кошевого, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.

Источник: Reuters

Путевки на смену уже купили 98 человек — 32 семьи. Для них проведут тематические семинары, тренинги, квесты, мастер-классы и игры. Участники слета съездят в Приамурский зоосад и краеведческий музей имени Гродекова. Кроме того, во время смены жители края смогут встретиться с психологами.

«С помощью групповых и индивидуальных занятий с психологами, родители смогут найти подход к детям с учетом их эмоционально-психологического состояния, освоят навыки эффективного взаимодействия с приемным ребенком», — рассказала начальник отдела минобрнауки края Ольга Мильчакова.

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