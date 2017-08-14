Слет замещающих семей организуют в Хабаровском крае
Слет замещающих семей «Дорогою добра» проведут в Хабаровском крае с 16 по 26 августа. Его участники соберутся в лагере имени Олега Кошевого, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.
Слет замещающих семей «Дорогою добра» проведут в Хабаровском крае с 16 по 26 августа. Его участники соберутся в лагере имени Олега Кошевого, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.
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