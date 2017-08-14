Впервые школьники и студенты смогут стать участниками ВЭФ
В рамках ВЭФ в ДВФУ 5 сентября пройдет молодежный день, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.
В рамках ВЭФ в ДВФУ 5 сентября пройдет молодежный день, об этом сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.
Площадка для дальневосточников в возрасте до 35 лет впервые заработает на форуме.
В работе площадки примут участие около 400 школьников, студентов и молодых предпринимателей.
По словам заместителя проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елены Харисовой, молодежному дню будет предшествовать интенсивный курс проектных сессий «Ближе к Дальнему».
Так, с 1 по 4 сентября участники будут работать по трекам, отражающим госпрограммы развития региона: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, дальневосточный гектар, демография и кадры, технологическое предпринимательство и
«Это мировая практика — привлекать активную молодежь к обсуждению вопросов из повестки крупных экономических форумов, ведь именно им вскоре предстоит воплощать в жизнь принятые решения. Наша главная задача — усилить участие молодых и активных в государственных программах развития Дальнего Востока, а эксперты и опытные ровесники расскажут, как встроиться в эту повестку», — отметила она.
Виктор Бруевич.