Впервые школьники и студенты смогут стать участниками ВЭФ

Источник: ДЕЙТА

Площадка для дальневосточников в возрасте до 35 лет впервые заработает на форуме.

В работе площадки примут участие около 400 школьников, студентов и молодых предпринимателей.

По словам заместителя проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елены Харисовой, молодежному дню будет предшествовать интенсивный курс проектных сессий «Ближе к Дальнему».

Так, с 1 по 4 сентября участники будут работать по трекам, отражающим госпрограммы развития региона: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, дальневосточный гектар, демография и кадры, технологическое предпринимательство и социально-ориентированные некоммерческие организации. Итогом каждого трека станет дорожная карта — конкретные решения того, как участники будут встраиваться в госпрограммы в своих регионах.

«Это мировая практика — привлекать активную молодежь к обсуждению вопросов из повестки крупных экономических форумов, ведь именно им вскоре предстоит воплощать в жизнь принятые решения. Наша главная задача — усилить участие молодых и активных в государственных программах развития Дальнего Востока, а эксперты и опытные ровесники расскажут, как встроиться в эту повестку», — отметила она.