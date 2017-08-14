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12:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Российские туристы смирились с энтеровирусами

Они не готовы отказываться от текущих поездок в Турцию.

Источник: РИА "Новости"

Беспокойство Роспотребнадзора относительно участившихся случаев заболевания отдыхающих в Турции россиян энтеровирусными инфекциями не убедило российских туристов: менее 0,1% путешественников, решивших провести отпуск в этой стране, аннулировали ранее купленные туры. Впрочем, заявление чиновников спровоцировало существенное замедление текущей динамики бронирований.

Сообщения о росте заболеваемости вирусом Коксаки в Турции не привели к массовым перебронированиям и аннуляциям выкупленных туров, заявили опрошенные «Ъ» участники рынка.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), общее число заявок на аннуляцию составило не более 1 тыс., крупные сети получили в среднем по 100−200 обращений. Это соответствует 0,17% от общего числа выкупленных туров.

По оценкам представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, сейчас выкуплено около 600 тыс. туров. Еще около 375 тыс. российских туристов, по ее словам, сейчас находятся в Турции. Несмотря на большое количество звонков, случаи отказов единичны, соглашается директор по продажам Level.travel Ольга Анисько.

Однако шум вокруг Турции спровоцировал существенное замедление текущей динамики бронирований: по словам представителя Onlinetur.ru Игоря Блинова, за прошедшие выходные доля направления в общем числе запросов сократилась на 16 процентных пунктов, с 48% до 32%.

Сообщение о существующей в Турции угрозе для здоровья туристов в пятницу распространил Роспотребнадзор.
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По расчетам ведомства, в течение лета на горячую линию службы поступило более 500 жалоб на ухудшение здоровья россиян, находящихся на турецких курортах. Большинство заболевших — дети до 14 лет.

Большинство участников туррынка назвали проблему с ростом заболеваемости надуманной. Ольга Анисько обращает внимание на то, что доля обратившихся с жалобами туристов составляет около 0,1% от общего числа отдыхающих. Об этом же свидетельствуют и данные Всероссийского союза страховщиков. «На Черноморском побережье России число туристов, заболевших аналогичными инфекциями, значительно больше, но эти цифры никем не учитываются», — замечает один из участников туррынка.

Заявление властей может быть выгодно внутренним курортам, показавшим в этом году резкое падение спроса, своеобразной попыткой спасти бархатный сезон.
Игорь Блинов
Представитель Onlinetur.ru

При этом он сомневается, что, даже отказавшись от Турции, туристы массово переориентируются на поездки в Крым и Краснодарский край.

Больше всего споров на туррынке спровоцировало также вышедшее в пятницу заявление Ростуризма. В агентстве заявили, что в сложившейся ситуации туристы имеют право возврата тура без удержания фактически понесенных расходов. В ответ на это АТОР заявила, что сообщение Роспотребнадзора пока носит информационный характер. В этом случае потребовать полного возмещения стоимости тура путешественники могут только через суд, уточняют в АТОР.

Руководитель клиентского сервиса Travelata.ru Дарья Торопова говорит, что сейчас некоторые туроператоры предлагают возможность перебронировать туры в Турцию на другие направления, но на полный возврат средств никто не идет.

В самом Ростуризме указывают, что сделанное предупреждение было направлено в первую очередь на то, чтобы туристы смогли сделать адекватный выбор относительно своего будущего отпуска. «70% отдыхающих в Турции — семьи с детьми», — говорит Светлана Сергеева.

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Турция — самое популярное направление организованного отдыха летнего сезона, согласно озвученным ранее оценкам туроператоров, на него приходится 30−50% от общего числа проданных туров. При этом российские власти уже не первый раз в этом году делают заявления, которые могут привести к сокращению турпотока по этому направлению. Весной Росавиация дважды распространяла среди авиаперевозчиков телеграмму о возможной приостановке выполнения чартерных рейсов в Турцию на фоне сложной внутриполитической обстановки.

Тогда этот шаг многие участники рынка однозначно рассматривали в контексте роста политического напряжения между Москвой и Анкарой. Заявление Роспотребнадзора последовало после того, как 9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если российские власти не снимут ограничения на поставки томатов.

Александра Мерцалова

Турецкие врачи прячут Коксаки под другими диагнозами
Во время загрузки произошла ошибка.
12:42 (мск)© Ньюстюб
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