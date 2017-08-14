Российские туристы смирились с энтеровирусами

Источник: РИА "Новости"

Беспокойство Роспотребнадзора относительно участившихся случаев заболевания отдыхающих в Турции россиян энтеровирусными инфекциями не убедило российских туристов: менее 0,1% путешественников, решивших провести отпуск в этой стране, аннулировали ранее купленные туры. Впрочем, заявление чиновников спровоцировало существенное замедление текущей динамики бронирований.

Сообщения о росте заболеваемости вирусом Коксаки в Турции не привели к массовым перебронированиям и аннуляциям выкупленных туров, заявили опрошенные «Ъ» участники рынка.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), общее число заявок на аннуляцию составило не более 1 тыс., крупные сети получили в среднем по 100−200 обращений. Это соответствует 0,17% от общего числа выкупленных туров.

По оценкам представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, сейчас выкуплено около 600 тыс. туров. Еще около 375 тыс. российских туристов, по ее словам, сейчас находятся в Турции. Несмотря на большое количество звонков, случаи отказов единичны, соглашается директор по продажам Level.travel Ольга Анисько.

Однако шум вокруг Турции спровоцировал существенное замедление текущей динамики бронирований: по словам представителя Onlinetur.ru Игоря Блинова, за прошедшие выходные доля направления в общем числе запросов сократилась на 16 процентных пунктов, с 48% до 32%.

Сообщение о существующей в Турции угрозе для здоровья туристов в пятницу распространил Роспотребнадзор.

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По расчетам ведомства, в течение лета на горячую линию службы поступило более 500 жалоб на ухудшение здоровья россиян, находящихся на турецких курортах. Большинство заболевших — дети до 14 лет.

Большинство участников туррынка назвали проблему с ростом заболеваемости надуманной. Ольга Анисько обращает внимание на то, что доля обратившихся с жалобами туристов составляет около 0,1% от общего числа отдыхающих. Об этом же свидетельствуют и данные Всероссийского союза страховщиков. «На Черноморском побережье России число туристов, заболевших аналогичными инфекциями, значительно больше, но эти цифры никем не учитываются», — замечает один из участников туррынка.

Заявление властей может быть выгодно внутренним курортам, показавшим в этом году резкое падение спроса, своеобразной попыткой спасти бархатный сезон. Игорь Блинов Представитель Onlinetur.ru

При этом он сомневается, что, даже отказавшись от Турции, туристы массово переориентируются на поездки в Крым и Краснодарский край.

Больше всего споров на туррынке спровоцировало также вышедшее в пятницу заявление Ростуризма. В агентстве заявили, что в сложившейся ситуации туристы имеют право возврата тура без удержания фактически понесенных расходов. В ответ на это АТОР заявила, что сообщение Роспотребнадзора пока носит информационный характер. В этом случае потребовать полного возмещения стоимости тура путешественники могут только через суд, уточняют в АТОР.

Руководитель клиентского сервиса Travelata.ru Дарья Торопова говорит, что сейчас некоторые туроператоры предлагают возможность перебронировать туры в Турцию на другие направления, но на полный возврат средств никто не идет.

В самом Ростуризме указывают, что сделанное предупреждение было направлено в первую очередь на то, чтобы туристы смогли сделать адекватный выбор относительно своего будущего отпуска. «70% отдыхающих в Турции — семьи с детьми», — говорит Светлана Сергеева.

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Турция — самое популярное направление организованного отдыха летнего сезона, согласно озвученным ранее оценкам туроператоров, на него приходится 30−50% от общего числа проданных туров. При этом российские власти уже не первый раз в этом году делают заявления, которые могут привести к сокращению турпотока по этому направлению. Весной Росавиация дважды распространяла среди авиаперевозчиков телеграмму о возможной приостановке выполнения чартерных рейсов в Турцию на фоне сложной внутриполитической обстановки.

Тогда этот шаг многие участники рынка однозначно рассматривали в контексте роста политического напряжения между Москвой и Анкарой. Заявление Роспотребнадзора последовало после того, как 9 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если российские власти не снимут ограничения на поставки томатов.