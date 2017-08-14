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08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

«Все становится понятным», — на перевале Дятлова найден таинственный бункер

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, известный своими расследованиями, обнаружил таинственный заброшенный бункер на перевале Дятлова. Объект расположен в десяти километрах к югу от места гибели группы.

О своей находке он сообщил в блоге, передает корреспондент Накануне.RU.

«В районе перевала Дятлова, в десяти километрах к югу от места гибели группы, есть заброшенное сооружение. Оно очень большое. Длина его 25−30 метров, ширина 10−15 метров. Это укрепленное сооружение сделанное из бетона. Видимо покрыто листами железа с останками защитной краски зеленого цвета. Оно есть на спутниковой фотографии от 2004 года и размещено в архиве сайта Google Erath. Отсутствие подъездных путей к объекту доказывает тот факт, что объект давно уже заброшен. Думаю, что это надземная часть бункера построенного в годы “холодной войны” в горах Урала. Координаты его следующие: 61°40'13.75"N, 59°21'32.30"E. На дефект фотоснимка это не похоже, так как объект имеет четкую форму. Кроме того он есть на соседнем слое сделанном в другое время. А значит в этом месте, что-то есть», — сообщил Дегтерев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как бы фантастично все это не звучало, но тогда все становится понятным. Группа попала на перевал в день проведения тестовых испытаний. Гибель группы заставила испытателей свернуть базу. Она или законсервирована, или просто взорвана. Верхняя часть бункера сохранилась и видна на спутниковом снимке. Конечно, все это нужно бы проверить на месте. Думаю тогда станет понятным, что на снимке. А если бункер там есть, то и трагическая гибель группы была неслучайна», — добавил радиолюбитель.

Он также предположил, что возможно в этом районе тестировали нейтронное оружие, заряды которого имеют малую мощность и площадь поражения. Этим, по его мнению, и объясняется наличие радиоактивности на одежде погибших туристов. Кроме того оружие это дает ударную и световую волну, не такую сильную как при ядерном, но ощутимую в радиусе 3−4 км от эпицентра.

Напомним, группа туристов — студентов УрФУ погибла на перевале в ночь на 2 февраля 1959 года. Возглавлял группу из девяти человек Игорь Дятлов. Смерть туристов обросла различными догадками и версиями, однако, что послужило причиной трагедии неизвестно до сих пор. Официальное следствие было начато после возбуждения уголовного дела. Следствием поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности северного Урала манси. Вместе с этим, результаты вскрытия не выявили у погибших туристов смертельных травм и определили причину смерти как замерзание. Поэтому подозрения с манси были сняты. В результате следствие пришло к выводу, что «причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

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