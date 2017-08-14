«Все становится понятным», — на перевале Дятлова найден таинственный бункер

О своей находке он сообщил в блоге, передает корреспондент Накануне.RU.

«В районе перевала Дятлова, в десяти километрах к югу от места гибели группы, есть заброшенное сооружение. Оно очень большое. Длина его 25−30 метров, ширина 10−15 метров. Это укрепленное сооружение сделанное из бетона. Видимо покрыто листами железа с останками защитной краски зеленого цвета. Оно есть на спутниковой фотографии от 2004 года и размещено в архиве сайта Google Erath. Отсутствие подъездных путей к объекту доказывает тот факт, что объект давно уже заброшен. Думаю, что это надземная часть бункера построенного в годы “холодной войны” в горах Урала. Координаты его следующие: 61°40'13.75"N, 59°21'32.30"E. На дефект фотоснимка это не похоже, так как объект имеет четкую форму. Кроме того он есть на соседнем слое сделанном в другое время. А значит в этом месте, что-то есть», — сообщил Дегтерев.

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«Как бы фантастично все это не звучало, но тогда все становится понятным. Группа попала на перевал в день проведения тестовых испытаний. Гибель группы заставила испытателей свернуть базу. Она или законсервирована, или просто взорвана. Верхняя часть бункера сохранилась и видна на спутниковом снимке. Конечно, все это нужно бы проверить на месте. Думаю тогда станет понятным, что на снимке. А если бункер там есть, то и трагическая гибель группы была неслучайна», — добавил радиолюбитель.

Он также предположил, что возможно в этом районе тестировали нейтронное оружие, заряды которого имеют малую мощность и площадь поражения. Этим, по его мнению, и объясняется наличие радиоактивности на одежде погибших туристов. Кроме того оружие это дает ударную и световую волну, не такую сильную как при ядерном, но ощутимую в радиусе 3−4 км от эпицентра.