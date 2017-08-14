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08:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фонтан в центре Новосибирска заполнило пеной

Вокруг фонтана в Первомайском сквере собрались рабочие, стоит неприятный запах, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Фонтан в центре Новосибирска заполнило белой пеной, поделились очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».

Вокруг стоит неприятный запах. Рядом с фонтаном собрались рабочие.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Еще вчера вонь стояла, что аж глаза резало. Просто центр города, просто Центральный сквер», — рассказывают очевидцы.

Причины произошедшего выясняются.

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