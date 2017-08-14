Фонтан в центре Новосибирска заполнило пеной
Вокруг фонтана в Первомайском сквере собрались рабочие, стоит неприятный запах, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».
Вокруг фонтана в Первомайском сквере собрались рабочие, стоит неприятный запах, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».
Фонтан в центре Новосибирска заполнило белой пеной, поделились очевидцы в сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте».
Вокруг стоит неприятный запах. Рядом с фонтаном собрались рабочие.
«Еще вчера вонь стояла, что аж глаза резало. Просто центр города, просто Центральный сквер», — рассказывают очевидцы.
Причины произошедшего выясняются.