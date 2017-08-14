Общественная палата России рассмотрит изъятие ребенка-инвалида из семьи в Башкирии

Общественная Палата РФ на заседании рассмотрит случай, который недавно произошел в Башкирии. Органы опеки забрали 13-летнюю девочку с инвалидностью из семьи родного дяди, ее единственного родственника.

При переезде на новое место жительства органы опеки посчитали, что дядя девочки с непогашенной судимостью угрожает жизни и здоровью ребенка. Но опекуном девочки была его супруга, поэтому действия властей были неправомерными. Этот факт подтвердил и суд.

Даже после решения суда ребенка так и не передали родственникам.