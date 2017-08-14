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08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Общественная палата России рассмотрит изъятие ребенка-инвалида из семьи в Башкирии

Ребенка забрали у судимого дяди, хотя опекуном девочки инвалида была его жена.

Общественная Палата РФ на заседании рассмотрит случай, который недавно произошел в Башкирии. Органы опеки забрали 13-летнюю девочку с инвалидностью из семьи родного дяди, ее единственного родственника.

При переезде на новое место жительства органы опеки посчитали, что дядя девочки с непогашенной судимостью угрожает жизни и здоровью ребенка. Но опекуном девочки была его супруга, поэтому действия властей были неправомерными. Этот факт подтвердил и суд.

Даже после решения суда ребенка так и не передали родственникам.

Этой ситуацией заинтересовались в Общественной Палате РФ. Его рассмотрят на заседании Координационного совета по рассмотрению спорных случаев отобрания детей.

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