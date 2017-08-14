Половина красноярских школ готова к новому учебному году

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске к приему школьников готовы 55% общеобразовательных учреждений. Об этом доложил и.о. руководителя главного управления образования Андрей Сигида на селекторном совещании у главы города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«До 17 августа все 117 образовательных учреждений Красноярска проходят плановую “приёмку”. На особом контроле находится капитальный ремонт лицея № 28 и школы № 80», — рассказал он.

В свою очередь Эдхам Акбулатов подчеркнул, что крайне важно оценить готовность каждой красноярской школы.

«В первую очередь, мы должны уделить внимание вопросам безопасности. Перед руководителями районных администраций, главным управлением образования, департаментом городского хозяйства поставлена задача, совместно с ГИБДД, ещё раз рассмотреть ситуацию с пешеходной доступностью школ, проверить наличие знаковой информации, дорожной разметки, исправность работы светофорных объектов. Наша цель — начать образовательный процесс вовремя и организованно: сделать всё возможное, чтобы 1 сентября 106 тысяч красноярских ребят начали занятия в обновлённых и безопасных школах», — отметил мэр.

Кроме того, в ходе селекторного совещания был представлен доклад о подготовке к вручению премии «Красноярск рукотворный». Премия учреждена по инициативе главы города. Конкурс проводится по трём номинациям: «Подвижничество», «Простор для творчества» и «Волонтёрство». Одним из определяющих критериев при выборе победителей конкурса «Красноярск рукотворный» станет результат народного голосования. Имена первых лауреатов премии «Красноярск рукотворный» объявят на традиционном Городском форуме, который пройдёт осенью. Согласно положению конкурса, ежегодно присуждается не более восьми премий. Размер поощрения — 100 тысяч рублей.

Как доложил главе города руководитель департамента социально-экономического развития Александр Цаплин, на сегодняшний день на конкурс поступило 43 заявки, на этой неделе, 18 августа, завершится приём документов на конкурс.