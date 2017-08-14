Новый циклон «передумал» заходить в Приморье — синоптики

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.

На текущей неделе Приморский край по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. На большей части Приморья без осадков, лишь в отдельных районах еще остаётся вероятность небольших дождей. К концу недели дожди прекратятся вовсе. Температура воздуха ночью +13…+19 °С, на северо-востоке края +7…+13 °С, днём +24…+30 °С, на побережье +17…+23 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт «Примпогода».

Ранее агентство сообщало, что Приморье, вероятно, вновь окажется в зоне фронтальных разделов. По информации синоптиков, дожди различной интенсивности должны были пройти 15 — 18 августа. Однако, похоже, что такие прогнозы метеорологов не сбудутся.