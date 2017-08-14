Новый циклон «передумал» заходить в Приморье — синоптики
Слабые осадки ожидаются в отдельных районах края.
Слабые осадки ожидаются в отдельных районах края.
Владивосток, 14 августа, PrimaMedia.
На текущей неделе Приморский край
Ранее агентство сообщало, что Приморье, вероятно, вновь окажется в зоне фронтальных разделов. По информации синоптиков, дожди различной интенсивности должны были пройти 15 — 18 августа. Однако, похоже, что такие прогнозы метеорологов не сбудутся.
Во Владивостоке на текущей неделе существенных осадков не ожидается. Лишь в отдельные дни утром возможна морось. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днём +20…+23 °С. Угроза выпадения в середине недели на юге Приморского края обильных дождей, связанных с влиянием южного циклона, миновала. Дирижером погоды над Дальним Востоком остаётся блокирующий антициклон над Охотским морем. Под его напором циклон не сможет подняться к северу, и вынужден будет смещаться через Корейский полуостров и далее вдоль Японских остров.