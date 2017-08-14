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09:02 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ожидается теплая неделя и без осадков

Аномальной жары синоптики не прогнозируют, зато днем температура воздуха будет +20…+23°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Новости Перми

На этой неделе в Перми, наконец, не будет дождей. По данным гидрометцентра России, с понедельника по воскресенье включительно ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет примерно одинаковой +20…+23°.

По предварительным прогнозам, самым теплым днем станет вторник, 15 августа. В этот день ожидается +23°. Холоднее всего будет в воскресенье, 20 августа, когда столбик термометра опустится до +19°.

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