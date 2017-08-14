В Перми ожидается теплая неделя и без осадков

На этой неделе в Перми, наконец, не будет дождей. По данным гидрометцентра России, с понедельника по воскресенье включительно ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет примерно одинаковой +20…+23°.



По предварительным прогнозам, самым теплым днем станет вторник, 15 августа. В этот день ожидается +23°. Холоднее всего будет в воскресенье, 20 августа, когда столбик термометра опустится до +19°.