Баста прилетит в Ростов на заседание суда по искам Децла

Источник: Аргументы и факты

Как сообщают областные СМИ со ссылкой на Василия Вакуленко, заседание Октябрьского районного суда по искам Децла начнется 15 августа в 14.00.

Ранее сообщалось, что Кирилл Толмацкий подал в Октябрьский районный суд Ростова четыре иска к Басте на общую сумму 4 млн рублей.

Истец требует компенсации морального вреда за оскорбительные посты, размещенные Василием Вакуленко в Twitter.