Баста прилетит в Ростов на заседание суда по искам Децла
Василий Вакуленко (Баста) прилетит в Ростов на заседание суда по искам Кирилла Толмацкого (Децл).
Василий Вакуленко (Баста) прилетит в Ростов на заседание суда по искам Кирилла Толмацкого (Децл).
Как сообщают областные СМИ со ссылкой на Василия Вакуленко, заседание Октябрьского районного суда по искам Децла начнется 15 августа в 14.00.
Ранее сообщалось, что Кирилл Толмацкий подал в Октябрьский районный суд Ростова четыре иска к Басте на общую сумму 4 млн рублей.
Истец требует компенсации морального вреда за оскорбительные посты, размещенные Василием Вакуленко в Twitter.
Напомним, осенью 2016 года Децл уже подавал иск к Басте