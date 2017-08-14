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10:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Баста прилетит в Ростов на заседание суда по искам Децла

Василий Вакуленко (Баста) прилетит в Ростов на заседание суда по искам Кирилла Толмацкого (Децл).

Источник: Аргументы и факты

Как сообщают областные СМИ со ссылкой на Василия Вакуленко, заседание Октябрьского районного суда по искам Децла начнется 15 августа в 14.00.

Ранее сообщалось, что Кирилл Толмацкий подал в Октябрьский районный суд Ростова четыре иска к Басте на общую сумму 4 млн рублей.

Истец требует компенсации морального вреда за оскорбительные посты, размещенные Василием Вакуленко в Twitter.

Напомним, осенью 2016 года Децл уже подавал иск к Басте из-за оскорблений в соцетях. Тогда суд обязал Василия Вакуленко выплатить по иску Кирилла Толмацкого 50 тыс. рублей.

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