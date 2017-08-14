Калининградцам обещают тёплую рабочую неделю
В предстоящую рабочую неделю синоптики обещают в Калининградской области тёплую погоду. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
В предстоящую рабочую неделю синоптики обещают в Калининградской области тёплую погоду. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
Температура воздуха в дневные часы составит +23…30°С. Ночью столбик термометра покажет +12…15°С. Кроме этого, калининградцев ожидает ветер переменных направления скоростью 2−5 метров в секунду.
Метеорологи также обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Дождь возможен, по данным синоптиков, только в пятницу, 18 августа.