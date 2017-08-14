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12:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцам обещают тёплую рабочую неделю

В предстоящую рабочую неделю синоптики обещают в Калининградской области тёплую погоду. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Калининград.Ru

Температура воздуха в дневные часы составит +23…30°С. Ночью столбик термометра покажет +12…15°С. Кроме этого, калининградцев ожидает ветер переменных направления скоростью 2−5 метров в секунду.

Метеорологи также обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Дождь возможен, по данным синоптиков, только в пятницу, 18 августа.

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