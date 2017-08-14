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08:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Хоккеист Александр Семин поступил в магистратуру СФУ

Спортсмен будет учиться в Институте цветных металлов и материаловедения.

Известный хоккеист Александр Семин поступил в магистратуру Сибирского федерального университета. Спортсмен будет учиться на бюджетном месте по программе «Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов», которая относится к направлению «Металлургия» в Институте цветных металлов и материаловедения.

Согласно приказу о зачислении, опубликованному на сайте вуза, Семин успешно прошел вступительные испытания, набрав 71 балл из 100. Это позволило ему занять 8 место из 12 возможных. Проходной балл на выбранную Семиным программу составляет 57, максимальный — 91.

Приказ подписан ректором СФУ Евгением Вагановым и согласован с ответственным секретарем приемной комиссии Александром Усачевым. Официально Семин станет студентом 1 сентября, когда документ вступит в силу.

Информация о подаче хоккеистом документов в СФУ появилась 21 июля. Тогда Sibnovosti.ru сообщали, что спортсмену предстоит письменно ответить на три вопроса в рамках вступительного экзамена. Какие вопросы достались звездному абитуриенту, неизвестно.

Примечательно, что последней профессиональной командой Семина был магнитогорский «Металлург». Повлияло ли название клуба на выбор дальнейшей профессии хоккеиста, неизвестно.

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