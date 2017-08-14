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08:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Общественники проверили самые убитые дороги Иркутска

Качество самых убитых дорог Иркутска проверили активисты Общероссийского народного фронта и представители администрации города.

Как 14 августа 2017 года сообщила пресс-служба организации, рейд проводили эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В первую очередь общественники проверили дороги, отмеченные на интерактивной карте дорожного проекта ОНФ. Первым пунктом стала улица Рабочего Штаба. Это дорога с оживленным дорожным движением. По ней ежедневно движутся тысячи машин в сторону Качугского и Александровского трактов, ведущих к пригородным поселкам, жители которых в основном работают в Иркутске. Участники инспекции обратили внимание на неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Представители администрации Иркутска заверили, что улицу Рабочего Штаба будут капитально ремонтировать в следующем году.

Следующим местом остановки стал переулок Челябинский, который является одним из лидеров топ-10 по результатам интернет-голосования. Эта дорога также востребована автолюбителями, поскольку на ней расположено регистрационное подразделение ГИБДД. Эксперты ОНФ зафиксировали отсутствие асфальтового покрытия, грязь, глубокие лужи и фонтаны грязной воды от проезжающих машин. Опустив линейку в залитую водой яму, эксперт дорожной инспекции зафиксировал ее максимальную глубину около 20 см. Как пояснили представители городской администрации, эта дорога промышленная и на данный момент никому не принадлежит. В планах уже в этом году поставить ее в реестр муниципальной собственности и включить в перечень автомобильных дорог. В следующем году планируется разработать проектную документацию комплексных работ и приступить к ремонту. На данный момент ежемесячно проводится подсыпка ям и грейдирование.

Активисты ОНФ также посетили Покровскую развязку — один из главных транспортных узлов Иркутска, на котором сейчас идет масштабная реконструкция. Это самый крупный дорожный проект 2017 года, его реализация позволит упорядочить движение, повысить безопасность и увеличить пропускную способность на 50%.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев отметил, что он не раз бывал с проверкой дорог в Иркутске и по сравнению с 2015 годом состояние городских дорог значительно улучшилось: теперь не вызывает нареканий состояние центральных улиц, заметно увеличилось число ремонтируемых дорог, достигнуто взаимодействие с администрацией города. Все предложения, поступившие от жителей области, учтены местными властями и включены в план ремонта на 2017−2018 годы. «Мы замеряем состояние дорог по тому как часто люди выкладывают на карте проблемные участки, по сути это жалобная книга. Люди голосуют и таким образом сами решают, какая дорога должна быть отремонтирована в первую очередь. Всего по Иркутску на карте проекта отмечено 120 дорог, и более 3 тыс. голосов жителей отдано за десять участков, которые должны быть отремонтированы в первую очередь», — заявил Александр Васильев.

Вместе с тем он отметил, что в регионах Сибири и Дальнего Востока не так эффективно реализуется дорожный проект ОНФ, как это происходит в центральной части России, и призвал жителей и общественников принять активное участие в нем. Реализация проекта продолжается, и каждый желающий может нанести участок на сетевой ресурс «Карта убитых дорог», прикрепить фото и описание выявленного дефекта. Кроме того, граждане могут повлиять на приоритетность ремонта дорог. Все запросы по подтвердившимся обращениям региональное отделение Народного фронта направляет для принятия мер в адрес руководства муниципальных образований, отметил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

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