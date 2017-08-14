Общественники проверили самые убитые дороги Иркутска
Качество самых убитых дорог Иркутска проверили активисты Общероссийского народного фронта и представители администрации города.
Качество самых убитых дорог Иркутска проверили активисты Общероссийского народного фронта и представители администрации города.
Как 14 августа 2017 года сообщила
Следующим местом остановки стал переулок Челябинский, который является одним из лидеров топ-10 по результатам
Активисты ОНФ также посетили Покровскую развязку — один из главных транспортных узлов Иркутска, на котором сейчас идет масштабная реконструкция. Это самый крупный дорожный проект 2017 года, его реализация позволит упорядочить движение, повысить безопасность и увеличить пропускную способность на 50%.
Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев отметил, что он не раз бывал с проверкой дорог в Иркутске и по сравнению с 2015 годом состояние городских дорог значительно улучшилось: теперь не вызывает нареканий состояние центральных улиц, заметно увеличилось число ремонтируемых дорог, достигнуто взаимодействие с администрацией города. Все предложения, поступившие от жителей области, учтены местными властями и включены в план ремонта на 2017−2018 годы. «Мы замеряем состояние дорог по тому как часто люди выкладывают на карте проблемные участки, по сути это жалобная книга. Люди голосуют и таким образом сами решают, какая дорога должна быть отремонтирована в первую очередь. Всего по Иркутску на карте проекта отмечено 120 дорог, и более 3 тыс. голосов жителей отдано за десять участков, которые должны быть отремонтированы в первую очередь», — заявил Александр Васильев.
Вместе с тем он отметил, что в регионах Сибири и Дальнего Востока не так эффективно реализуется дорожный проект ОНФ, как это происходит в центральной части России, и призвал жителей и общественников принять активное участие в нем. Реализация проекта продолжается, и каждый желающий может нанести участок на сетевой ресурс «Карта убитых дорог», прикрепить фото и описание выявленного дефекта. Кроме того, граждане могут повлиять на приоритетность ремонта дорог. Все запросы по подтвердившимся обращениям региональное отделение Народного фронта направляет для принятия мер в адрес руководства муниципальных образований, отметил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».