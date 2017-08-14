Волгоградец снял для Владимира Путина видео о своем городе
Житель Краснооктябрьского района Олег Воробцов снял для президента Владимира Путина получасовой ролик о том, как на самом деле живет Волгоград.
Житель Краснооктябрьского района Олег Воробцов снял для президента Владимира Путина получасовой ролик о том, как на самом деле живет Волгоград.
Мужчина попытался показать президенту те улицы района, по которым того никогда не повезут волгоградские чиновники потому, что они выглядят непрезентабельно и иллюстрируют реальное положение дел в городе.
Свой ролик Олег Воробцов начинает с того, что
«Мы, волгоградцы, поняли, что “бояре царю не докладывают”. Нам в “Прямой линии” хотелось услышать, почему из города уезжает молодежь, почему закрываются предприятия, а город погряз в пивнухах. Но волгоградцам тогда слово
В своем видео Олег Воробцов показал президенту неблагоустроенные достопримечательности — памятники, посвященные Великой Отечественной войне, находящиеся сейчас в запущенном состоянии, непрезентабельную дорожку к стадиону «Зенит», который будет тренировочной базой на ЧМ-2018 и не только.