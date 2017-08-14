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09:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец снял для Владимира Путина видео о своем городе

Житель Краснооктябрьского района Олег Воробцов снял для президента Владимира Путина получасовой ролик о том, как на самом деле живет Волгоград.

Мужчина попытался показать президенту те улицы района, по которым того никогда не повезут волгоградские чиновники потому, что они выглядят непрезентабельно и иллюстрируют реальное положение дел в городе.

Свой ролик Олег Воробцов начинает с того, что почему-то на «Прямой линии» с Владимиром Путиным разговаривал не волгоградец, а мужчина из Сергиева Посада, который поинтересовался у того успехами военных в Сирии.

«Мы, волгоградцы, поняли, что “бояре царю не докладывают”. Нам в “Прямой линии” хотелось услышать, почему из города уезжает молодежь, почему закрываются предприятия, а город погряз в пивнухах. Но волгоградцам тогда слово почему-то не дали», — отметил он.

В своем видео Олег Воробцов показал президенту неблагоустроенные достопримечательности — памятники, посвященные Великой Отечественной войне, находящиеся сейчас в запущенном состоянии, непрезентабельную дорожку к стадиону «Зенит», который будет тренировочной базой на ЧМ-2018 и не только.

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