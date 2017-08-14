Школьников научат различать следы животных на «Столбах»

В Красноярске стартовала образовательная экспедиция «Красноярск: от “Столбов” к плотине». 25 детей из Красноярского края и соседних регионов (Иркутской области, Хакасии, Забайкальского края) побывают в красноярском заповеднике, где для школьников проведут экологические квесты, расскажут о работе фотоловушек и научат различать следы животных. Ребята примут участие в обустройстве заповедника: в рамках всероссийского экологического марафона En+ Group «360 минут» школьники промаркируют тропы для туристов.

Кроме того, ребята пройдут квесты на КраМЗе и Красноярской ГЭС. «Эта экспедиция — возможность пройти квест на нашей станции, которая занимает второе место в России и входит в десятку крупнейших в мире. Мы расскажем, как происходят все процессы, покажем гидроагрегаты. Дети убедятся, что гидроэнергетика — это одно из самых экологичных производств в мире. Мы следим за уровнем воды в реке, чтобы Енисей не обмелел, не нарушая естественную среду. Также отслеживаем, чтобы в реку не попадало машинное масло и другие вещества, фиксируем уровень загрязнения окружающей среды. Важно показать ребятам, что крупные производства могут быть экологичными», — поделился Сергей Каминский, генеральный директор Красноярской ГЭС «ЕвроСибЭнерго».

«Образовательная экспедиция “Красноярск: от “Столбов” к плотине” уникальна сама по себе — именно она в 2013 году была первой экспедицией программы “Школа нового поколения”. Она ввела стандарт, по которому организуются и проводятся все экспедиции проекта “Заповедная смена”. Ее программа органично сочетает в себе экологические, культурные и промышленные объекты, — отметила руководитель программы “Школа нового поколения” Елена Орлова. — В ходе образовательных квестов ребята познакомятся с современным производством на Красноярском металлургическом заводе, второй по мощности в стране Красноярской ГЭС. Узнают о творчестве Виктора Астафьева, побывав в библиотеке-музее писателя в с. Овсянка, ставшем своеобразной “культурной меккой” Красноярского края. А познать гармонию окружающего мира участники смогут в природном заповеднике “Столбы”».

Директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова рассказала о значимости проекта: