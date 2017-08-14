Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Молодая супруга 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Экономика РФ при санкциях удивила СМИ Германии
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
СМИ: ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"
Отчаянная домохозяйка: фото Хилькевич в купальнике
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
10:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Во всероссийском конкурсе «Семья года» победили хабаровчане

Супруги Колесниченко из Хабаровска стали победителями всероссийского конкурса «Семья года».

Вместе с детьми и родственниками они вышли в лидеры номинации «Семья — хранитель традиций». За почетное звание боролись более 70 претендентов со всей страны. В итоге в финал вышли 18 семей, в числе которых оказались и хабаровчане.

Четыре поколения семьи Колесниченко связаны с военной службой. Глава семьи Виктор Колесниченко после Ташкентского Высшего общевойскового командного училища находился на службе с 1972 года, в 2015 уволен в запас. Его жена долгое время была писарем штаба мотострелкового полка в Вяземском. Младший представитель династии Максим Колесниченко, окончив Новосибирское высшее командное училище Минобороны РФ, сейчас несет боевую вахту в звании капитан-лейтенанта. Деды и прадеды участвовали в войнах.

Сейчас по итогам конкурса готовится книга Семья года. Россия, 2017. Свое место займет в ней и династия Колесниченко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Спортивный фестиваль «Новое поколение – 2017» в Хабаровске посетят олимпийские чемпионы
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным
В Дагестане ликвидирован главарь «хунзахской банды»
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь