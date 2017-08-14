Во всероссийском конкурсе «Семья года» победили хабаровчане

Вместе с детьми и родственниками они вышли в лидеры номинации «Семья — хранитель традиций». За почетное звание боролись более 70 претендентов со всей страны. В итоге в финал вышли 18 семей, в числе которых оказались и хабаровчане.

Четыре поколения семьи Колесниченко связаны с военной службой. Глава семьи Виктор Колесниченко после Ташкентского Высшего общевойскового командного училища находился на службе с 1972 года, в 2015 уволен в запас. Его жена долгое время была писарем штаба мотострелкового полка в Вяземском. Младший представитель династии Максим Колесниченко, окончив Новосибирское высшее командное училище Минобороны РФ, сейчас несет боевую вахту в звании капитан-лейтенанта. Деды и прадеды участвовали в войнах.