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10:19 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре меняется расписание электричек


Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Источник: Reuters

В Самаре с 14 августа на участке Похвистнево — Самара поезд будет ежедневно отправляться из Похвистнево в 10:16 и прибывать в Самару в 13:01. Останавливаться электричка будет на следующих станциях: Алексеевская в 12:17, Смышляевка — 12:27, Зубчаниновка — 12:31, Пятилетка — 12:41, Безымянка — 12:43, Толевая — 12:53 и Школьная — 12:59.

Также в связи с ремонтом железнодорожных путей на перегоне Козелковская — Средневолжская с 15 по 20 августа изменится расписание ещё несколько электричек.

Так, электропоезд «Самара — аэропорт Курумоч», который обычно отправлялся в 9:56, станет выезжать в 10:09. Время прибытия также сдвинется — на 11:34.

Рейсы «Аэропорт Курумоч — Самара» по-прежнему отправляются в 13:19 и 19:30, однако прибытие перенесли на 14:41 и 20:49 соответственно.

Коснутся изменения и направления «Самара-Курумоч». Поезд, который выезжает в 12:21, будет прибывать в пункт назначения с задержкой — в 14:10. С небольшим опозданием будет прибывать в Самару также электричка «Сызрань-1 — Мирная». Время отправления — 17:42, прибытие — в 20:39.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать здесь.

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