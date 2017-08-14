В Самаре до Рождествено направят дополнительный рейс парома
Он появился в связи с изменением порядка организации погрузки.
Он появился в связи с изменением порядка организации погрузки.
В Самаре скорректировали расписание речных рейсов по маршруту «Октябрьский спуск — Рождествено».
В понедельник, 14 августа, паром отправится из Рождествено в Самару. Отправление судна назначили на 19:00.
Дополнительный рейс появился в связи с изменением порядка организации погрузки на паром. С начала июня погрузка осуществляется в следующей последовательности. Сначала идет автотранспорт (только с водителем) в порядке очереди, затем — мото- и велотранспорт (тоже с водителем). И только после этого пускают пассажиров.
На официальном сайте предприятия отмечаются, что приоритетная деятельность грузовой переправы — это перевозка наземных транспортных средств и грузов. Хотя пассажировместимость парома «Окский-35» составляет 81 человек.
Стоимость проезда для взрослых граждан составляет 70 рублей, для детей — 35 рублей. За перевозку велосипеда нужно будет заплатить 100 рублей. Тариф для мопедов и мотоциклов составляет 200−300 рублей, сообщает «Другой город».