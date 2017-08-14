В Самаре до Рождествено направят дополнительный рейс парома

Дополнительный рейс появился в связи с изменением порядка организации погрузки на паром. С начала июня погрузка осуществляется в следующей последовательности. Сначала идет автотранспорт (только с водителем) в порядке очереди, затем — мото- и велотранспорт (тоже с водителем). И только после этого пускают пассажиров.