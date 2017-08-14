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10:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Патриарх Всея Руси Кирилл вручил Валерию Шанцеву орден «Славы и Чести» III степени

Нижний Новгород. 14 августа. НТА-Приволжье — Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву орден «Славы и Чести» III степени.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, орден главе региона был вручен 13 августа в ходе праздничных торжеств в Арзамасе по случаю празднования 150-летия со дня рождения Патриарха Сергия Страгородского.

Согласно информации, патриарх совершил божественную литургию в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова.

Обращаясь к собравшимся верующим, он отметил, что Патриарх Сергий — выдающийся иерарх РПЦ. «Он прожил очень трудную жизнь. Он жил в эпоху, когда тяжелейшие тяготы обрушились на всю Русскую православную церковь. И, встав во главе церкви, он должен был забыть о самом себе, о благополучии земном, о безопасности своей, и даже о добром имени своем. Чтобы только церковь русская продолжила свое историческое бытие», — сказал патриарх Кирилл.

Во время личной встречи с руководителем региона глава РПЦ поблагодарил его за сотрудничество. В частности, патриарх отметил, что в регионе значимая роль отдается восстановлению старинных святынь, строительству новых храмов. Кроме этого, по его словам, Нижегородская область занимает хорошие позиции и в вопросах экономики, образования, социальной сферы.

После литургии на площади Сергия Страгородского состоялось торжественное освящение памятника Первоиерарху церкви — Патриарху Сергию.

«Сегодня святитель нашей земли вернулся к своим истокам, и я убежден, что для всех последующих поколений нижегородцев он будет путеводной звездой. Мы будем приходить сюда, придут наши дети, внуки и правнуки, чтобы впитать духовную крепость и истинный патриотизм Патриарха Сергия», — обратился к собравшимся Валерий Шанцев.

«Наметилась очень положительная тенденция — молодежь чаще стала посещать храмы и изучать православие. Считаю, что у религии и патриотического воспитания много общего — они формируют правильные ценности и ориентиры у наших детей», — добавил председатель Заксобрания региона Евгений Лебедев.

Напомним, что Валерий Шанцев получил награду «за многолетнее соработничество с Нижегородской епархией в деле возрождения духовной жизни».

«Правительство Нижегородской области совместно с Нижегородской епархией реализуют проекты, направленные на духовно-нравственное просвещение общества и подрастающего поколения», — отмечается в сообщении.

СПРАВКА.

Орден «Славы и Чести» учреждён 23 марта 2004 года определением Патриарха Алексия II и Священного синода Русской православной церкви.

Орденом награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за значительный вклад в межцерковное и межрелигиозное сотрудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами.

Орден имеет три степени.

При награждении вручаются знак ордена, звезда, лента и грамота. Звезда и знак ордена носятся на правой стороне груди и при наличии других орденов Русской православной церкви. Располагаются вслед за Орденом святого равноапостольного великого князя Владимира.

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